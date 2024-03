Mulher morre atropelada por carreta na BR-316, em Castanhal

Uma mulher, de nome ainda não revelado, morreu atropelada por uma carreta, na manhã desta segunda-feira (25), na BR-316, em frente a um posto de gasolina localizado em Castanhal, no nordeste do Pará. A princípio, a vítima ocupava uma motocicleta, junto de uma outra mulher, quando o automóvel de carga teria colidido contra elas.

A passageira teria conseguido escapar do impacto, enquanto a outra foi arrastada pela carreta. A vítima morreu no local e o corpo dela ficou prensado entre uma das rodas do automóvel.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.

