Atenção: carreta tomba em tentativa de retorno na BR-316

Na manhã deste domingo (24), um acidente envolvendo uma carreta ocorreu no Km-17 da BR-316, próximo a um retorno da rodovia. O incidente aconteceu em meio a uma manhã nublada e chuvosa e num momento d epouco fluxo de trânsito no local.

Segundo relatos preliminares, a carreta tombou enquanto o motorista tentava realizar uma manobra de retorno. Felizmente, no momento do acidente, não havia engarrafamento na área afetada. Apesar do susto, não houve relatos de feridos, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O motorista da carreta conseguiu sair do veículo por conta própria. Após um rápido atendimento médico no local, foi encaminhado para prestar depoimentos sobre o ocorrido às autoridades competentes.

As condições meteorológicas adversas, combinadas com a tentativa de manobra na rodovia, podem ter contribuído para o incidente. As autoridades de trânsito estão trabalhando no local para garantir a segurança dos motoristas e restabelecer as condições normais de tráfego.