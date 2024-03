Motociclista é atropelado por carro e motorista foge sem prestar socorro, em Belém

Um motociclista chamado Wellington Sena, de 30 anos, foi atropelado por um carro de passeio na madrugada desta segunda-feira (18), na avenida Rodolfo Chermont, próximo ao canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, em Belém. Em entrevista ao OLiberal, a vítima relatou que teve lesões pelo corpo e cerca de 50% da moto, utilizada por Wellington para o trabalho como motorista de aplicativo, ficou destruída. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento mostram o momento do acidente e o condutor do carro fugindo sem prestar socorro. A vítima relatou que o dono do carro entrou em contato nesta manhã para assumir os prejuízos.

Segundo Wellington, era por volta de 00h50 quando ele estava parado na rua aguardando um cliente e foi surpreendido pelo carro. “Eu tinha acabado de mandar mensagem pro cliente que pediu a corrida no aplicativo e estava esperando ele chegar quando só senti o baque. Eu acho que ele (condutor do carro) tava embriagado por isso que foi embora sem me ajudar”, diz o motociclista.

Wellington mora no bairro do Bengui e foi até uma unidade de saúde no local para receber o atendimento médico. “Eu tive um corte profundo na perna esquerda, bati a lombar e fui pro posto de saúde. Lá eles mandaram eu bater uma chapa para ver se tinha alguma fratura mais grave”, conta a vítima.

O motociclista afirma que teve grandes prejuízos na moto. “Eu acho que foi uns 50% de prejuízo na moto, por volta de uns três mil reais para mandar consertar tudo. Agora tô sem meu meio de trabalho para levar o sustento para casa porque a minha renda financeira principal eu conseguia fazendo as corridas com a moto”, lamenta Wellington.

De acordo com Wellington, o irmão do condutor do carro entrou em contato durante a manhã informando que iria assumir os prejuízos com a moto. “Eu acho que ele ficou com medo porque o vídeo do acidente foi divulgado nas redes sociais. Ai nem foi ele (o condutor) que me ligou, foi o irmão dele que disse que ia buscar a moto na minha casa para mandar ajeitar tudo. Eu espero que ele vá mesmo porque a moto tá toda quebrada. Eu estou com o vídeo e com o boletim de ocorrência, para me respaldar sobre tudo”, informou a vítima.