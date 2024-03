​Casal é atropelado em frente à Seccional de São Brás, em Belém

Um casal foi ​atropelado na madrugada desta terça-feira (27), em frente ​à Seccional de São Brás, no bairro de mesmo nome, em Belém. O veículo causador do acidente, um Cronos de cor branca, supostamente seguia em alta velocidade. As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde não informada. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Câmeras de monitoramento do Sistema de Segurança Pública registraram o atropelamento e foram fundamentais na locali​zação do automóvel, bem como do condutor, ouvido pela polícia na noite desta terça.

A gravação mostra o momento em que o casal segue de moto em uma das faixas da avenida Governador Magalhães Barata. Logo atrás está o carro que atropela as vítimas e continua a viagem normalmente. Tudo ocorreu diante de alguns policiais militares que, aparentemente, estavam deixando a Seccional.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre a situação do motorista que dirigia o carro no momento do acidente. Ainda não houve retorno.