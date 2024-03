Oitenta cidades paraenses estão há mais de 30 dias sem crimes violentos, aponta Segup

Na manhã desta terça-feira (27) a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) apresentou a lista das 80 cidades - entre os 144 municípios do Estado - que há mais de 30 dias não registram Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.​

De acordo com os dados divulgados, cidades como Faro, Curuá e Magalhães Barata não registram crimes violentos há mais de 900 dias, ou seja, há mais de dois anos e meio.

Para o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, os indicadores positivos são fruto de um forte investimento nas ações de segurança, como aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta, aliado ao trabalho da inteligência e da integração dos órgãos do Sistema de Segurança.

“Temos atuado muito fortemente em três das nossas principais frentes de ação: a Inteligência, a integração dos órgãos de segurança e os investimentos voltados para equipar a tropa e melhorar a atuação dos agentes para as ações preventivas e ostensiva. Isso tudo pensando no nosso estado, que tem uma área continental muito extensa, com realidades bem diferentes, para que nosso trabalho tenha um resultado positivo, como é o caso da redução da criminalidade em mais da metade dos municípios do estado. Essa é uma conquista conjunta que vem exigindo constância e muita estratégia para a manutenção dessa realidade”, analisou o titular da Segup.

Municípios

Entre as cidades que estão no ranking das que tiveram redução expressiva de ocorrências de CVLI estão Faro, (1120 dias), Curuá (833), Magalhães Barata (886), Quatipuru (663) e Muaná (641). Na lista das que estão na faixa entre 500 e 50 dias sem registros de crimes violentos estão Soure (384), São João de Pirabas (278), Ponta de Pedras (125), Marapanim (100), Capanema (86) e Salinópolis (51) dias. Outras 80 cidades não registram CVLI há pelo menos 30 dias. Os dados foram avaliados no período de 31 de janeiro de 2021 a 25 de fevereiro de 2024.

Investimentos

Contribuíram significativamente para esses avanços a aquisição de novas lanchas, entre elas as blindadas; a instalação da Base Fluvial Integrada de Segurança no estreito de Breves; as operações de ostensividade realizadas em vários municípios do Pará, bem como a aquisição de novos armamentos e viaturas, capacitação e qualificação de agentes e a realização de novos concursos públicos pelo Governo do Estado.

“Figuram nessa lista municípios como Cametá, Salinópolis, e alguns da Região do Marajó, onde atuamos com a nossa Base Fluvial, que somente esse ano já fez diversas apreensões de drogas, resultando em prisões, assim como interceptamos criminosos para que assim possamos manter a nossa região resguardada do crime”, destacou Ualame Machado.