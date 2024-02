Levantamento: Pará registra redução de crimes violentos em janeiro de 2024

O levantamento divulgado nesta segunda-feira (5), feito pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) aponta uma redução no número de crimes violentos. Segundo o estudo, o mês de janeiro ganha destaque com o melhor desempenho desde 2010. No primeiro mês de 2024, o Pará registrou 148 casos, contra 155 no mesmo período do último ano.

O estudo considera Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) – homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. Em comparação a janeiro de 2019, que registrou 284 crimes violentos, houve uma redução de aproximadamente 48%. As estimativas são ainda mais alarmantes nos anos anteriores, se comparado a 2018, a redução de crimes violentos chega a 63%.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, celebra o resultado positivo e traça grandes expectativas para as metas da segurança no estado. “O ano de 2024 é o ano de grande desafio para a segurança pública, tendo em vista que nós tivemos anos seguidos de redução e estamos trabalhando muito fortemente para termos redução sobre redução”, afirma o secretário.

Ainda pontua que este foi o melhor resultado de toda a série histórica de redução no estado. “Para felicidade e reconhecimento do trabalho de todos, fechamos o mês de janeiro de 2024 como o melhor mês de toda a linha histórica. Não só o melhor mês de janeiro, mas o melhor mês de toda a linha histórica desde janeiro de 2010. E nós batemos, inclusive, o mês de janeiro de 2023, que já havia sido o melhor mês de toda a linha histórica”, lembra.

Ele acrescenta: “Isso é fruto de um trabalho incessante, um trabalho integrado, uso de tecnologia e empenho da nossa tropa em todos os cantos do Pará, para que a gente possa cada vez mais trazer tranquilidade e paz para o povo do Pará”, finaliza.

Outros crimes

O estado também alcançou uma redução de 4% em homicídios neste primeiro mês de 2024. Na série histórica, o comparativo com 2019 apresentou uma redução de 46%. Em janeiro de 2019 foram 267 homicídios contra 143 registrados neste ano.

Quanto ao crime de roubo em 2024, janeiro terminou com 3.161 ocorrências, uma redução de 20,62% em relação a janeiro de 2023, que fechou com 3.982 delitos. Em números absolutos foram 821 roubos a menos entre janeiro de 2024 e 2023. Comparado aos anos anteriores, 2018 teve 10.779 crimes de roubo registrados, uma redução de 71%, representando 7.618 delitos a menos, mais que o dobro do registrado somente em janeiro de 2024.

Investimentos em segurança

Os investimentos em equipamentos modernos, ampliação de unidades policiais e investimento em monitoramento influenciam a redução do número de casos violentos. No último ano, o Estado anunciou investimentos expressivos para o setor da segurança pública, foram destinados R$25 milhões para Polícia Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros.

O governo investiu também na capacitação e qualificação dos agentes de segurança, melhorando as condições de trabalho para que pudessem atuar com mais segurança. Atualmente há concursos públicos em andamento para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, com previsão de mais para as forças de segurança.