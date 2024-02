Novas tecnologias aquecem setor de segurança privada no Pará

A segurança privada tem se beneficiado do avanço da tecnologia. Câmeras mais modernas, sistemas de reconhecimento facial, uso de drones, inteligência artificial (IA) e tecnologia móvel estão remodelando o setor, criando novas possibilidades.

Defson Raphael, proprietário de uma empresa de instalação e manutenção de sistemas de segurança eletrônica em Belém, avalia que cada vez mais pessoas procuram por estas novidades, principalmente na Região Metropolitana.

Um dos avanços mais significativos, segundo ele, são os das câmeras de segurança, um dos equipamentos mais populares, tanto em termos de qualidade da imagem quanto de acessibilidade, possibilitando um melhor monitoramento das áreas.

Além disso, a tecnologia de reconhecimento facial, cada vez mais aprimorada e que, atualmente, já permite identificação em tempo real e detecção de indivíduos suspeitos, fortalecendo a segurança de propriedades e pessoas.

“Câmeras de segurança com alta qualidade de definição são essenciais para possibilitar o emprego das demais tecnologias. Hoje em dia, existem equipamentos de excelente qualidade e é isso que permite, por exemplo, que possamos acompanhar em tempo real, através do celular, o que está acontecendo em determinados ambientes. Isto ajuda ainda na rapidez do reconhecimento facial, seja feito por seres humanos ou por inteligência artificial”, explica Rafael.

Drones são capazes de alcançar áreas de difícil acesso

Os drones são outra tendência para a segurança. Capazes de alcançar áreas de difícil acesso, eles são ideais para monitorar grandes áreas, como estacionamentos ou terrenos.

“O uso veio justamente dessa necessidade. Com a tecnologia de drones melhorando a cada ano, eles estão se tornando mais precisos e fáceis de operar. Já se usam drones equipados com câmeras e sensores para a captação de imagens, áudios e até mesmo sinais de temperatura”, aponta o empresário.

Drones são ideais para monitorar grandes áreas (Arquivo/Agência Brasil)

Inteligência artificial já é uma realidade

Outra novidade para o setor de segurança privada é o uso da IA, sobretudo pela capacidade de analisar grandes quantidades de dados em tempo real. Em Belém, muitas empresas já se utilizam de alguma forma da tecnologia.

Entre as possibilidades, está a detecção de padrões e anomalias que podem passar despercebidos aos olhos humanos e automatização de tarefas de segurança, como monitoramento de câmeras ou patrulhas de segurança.

"A inteligência artificial no setor de segurança eletrônica privada já é uma realidade indiscutível", afirma Defson Raphael. Ele reconhece que, embora seja uma tecnologia ainda em aprimoramento e com custo elevado de implantação e manutenção, muitos clientes buscam por equipamentos com a melhor eficiência possível para seus sistemas de segurança particular. “Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, então é natural essa demanda”, diz.

Apesar das novidades, Raphael aconselha cautela ao investir em novas tecnologias.

"Investir em novas tecnologias de segurança é sempre algo caro quando lançadas recentemente. Isto irá demandar um alto custo, tanto para implantação quanto para manutenção. Acredito que é preciso avaliar o que melhor atende cada caso. O melhor e seguro é sempre investir em sistemas já bem conhecidos das empresas e técnicos instaladores", aconselha.

Ele também ressalta a importância de escolher profissionais qualificados para a implementação de sistemas de segurança privada.

"Existe uma procura cada vez mais crescente por meios de segurança no intuito de tentar inibir as ações de pessoas más intencionadas, porém sempre aconselhamos os clientes a procurar boas empresas ou técnicos qualificados porque você estará confiando, em algum nível, o resguardo do seu bem", finaliza.