Estudo aponta que 71% dos executivos no Brasil acreditam que haverá aumento da lucratividade com IA

Executivos de todo o mundo acreditam que a Inteligência Artificial (IA) generativa irá proporcionar mudanças nos negócios e aumento da lucratividade. É o que aponta um estudo da PwC com CEOs brasileiros e de outros países que consta no relatório 27ª Global CEO Survey. No caso do Brasil, a pesquisa mostrou que 71% dos executivos do país avaliam que haverá maior eficiência do tempo de trabalho dos funcionários nos próximos 12 meses. Esse percentual sobe para 74% no setor financeiro.

Para o estudo, foram consultados mais de 4.700 líderes empresariais em 105 países e territórios, de 2 de outubro a 10 de novembro de 2023. Ainda conforme o levantamento, no Brasil, outros 71% dos empresários acreditam que haverá aumento da lucratividade no setor financeiro; 65% esperam crescimento de receita e 63% avaliam que haverá aumento da eficiência do próprio tempo de trabalho do CEO.

Por outro lado, os líderes empresariais também apontam algumas preocupações, como os possíveis riscos de segurança cibernética (77% dos entrevistados) ou a possibilidade de divulgação de desinformação(63%).

Os números são ponderados conforme o PIB nominal dos países para equilibrar as opiniões dos CEOs em todas as principais regiões.