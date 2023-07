tetraplégico recupera movimentos após implantar chips de inteligência artificial no cérebro

Um homem tetraplégico conseguiu recuperar os movimentos do corpo após implantar microchips com algoritmos de inteligência artificial (IA) no cérebro. A cirurgia de Keith Thomas durou mais de 15 horas, nos Estados Unidos.

A tecnologia implantada no americano conseguiu fazer uma reconexão do cérebro com a medula espinhal dele, formando uma “ponte” para que a informação pudesse transitar novamente entre os membros e o cérebro.

Por isso, logo após o procedimento, Keith conseguiu sentir o toque da irmã e teve sensibilidade nos braços, pulsos e sensações nas mãos. Em entrevista à CNN, ele destacou que o mais importante após a cirurgia é conseguir recuperar a independência.

Uma das especialistas por trás da cirurgia se mostrou bastante otimista com o resultado e pode ajudar mais pessoas usando IA.

“[...] É uma ideia parecida com, essencialmente, sobrecarregar a medula espinhal e, se nós pudermos acordar alguns desses circuitos que foram danificados e que estão adormecidos há anos, então, o céu é o limite”, disse um dos especialistas por trás do procedimento.