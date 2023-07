Conar investiga propaganda da Volkswagen que utiliza imagem de Elis Regina por meio de IA

O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) decidiu abrir um processo ético para investigar o anúncio da Volkswagen que utiliza a imagem de Elis Regina em uma propaganda da marca. O objetivo do processo é analisar se os herdeiros têm autorização para permitir o uso da imagem de uma pessoa falecida em uma peça publicitária criada por meio de inteligência artificial, com cenas fictícias nas quais ela nunca participou em vida. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

VEJA MAIS

No comercial, Elis Regina é retratada dirigindo uma antiga Kombi e, de forma ilusória, faz um dueto com sua filha, Maria Rita, que está ao volante da versão moderna, elétrica, do furgão da marca. O Conar também irá avaliar o fato de que a publicidade não deixou claro aos espectadores que se tratava do uso de inteligência artificial para criar a cena.

Montagem pode criar confusão

Essa falta de informação pode ter levado parte do público, principalmente os mais jovens que não conheceram a artista, a acreditar que se tratava de uma pessoa real e que Elis Regina ainda estivesse viva. A utilização da imagem de uma figura icônica como Elis Regina, mesmo que por meio de tecnologia, levanta questões éticas e de respeito à memória e imagem da artista.

O processo ético instaurado pelo Conar visa analisar se houve alguma violação do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que estabelece diretrizes para as práticas da publicidade no país. A decisão do Conselho é aguardada para que sejam apuradas as responsabilidades e aplicadas eventuais sanções caso seja comprovada alguma irregularidade na veiculação do anúncio.