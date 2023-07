Vídeo da Volswagen com deepfake de Elis Regina com Maria Rita divide opiniões na internet

A Volkswagen lançou na última terça-feira (4) um vídeo comercial onde reúne Elis Regina, que morreu em 1982, recriada por Inteligência Artificial (IA), e a filha Maria Rita, de 45 anos. Na propaganda com duração de 2 minutos em homenagem aos 70 anos da marca, Maria Rita assume o volante da recém-lançada Kombi elétrica, a ID.Buzz. Elis, por sua vez, aparece pilotando um antigo modelo da Kombi.

Enquanto dirigem, ambas duetam “Como Nossos Pais”, música de Belchior eternizada na voz de Elis. Tanto a escolha da personagem falecida quanto da música dividiu opiniões na internet.

O que para muitos foi emocionante ver o poder da tecnologia em trazer de volta a imagem de Elis Regina, para outros foi considerado um total desrespeito com as ideologias da cantora. Internautas apontam contradição entre os valores da cantora e da montadora de veículos, acusada de apoiar a ditadura militar no Brasil durante os anos de 1964 a 1985.

Segundo o Folha de São Paulo, a Volkswagen "contribuiu por meio de delações e de entrega de funcionários, mentiu sobre as prisões e o paradeiro das pessoas aos familiares. Em 2020, assinou um acordo com o Ministério Público para o pagamento de indenizações, além de retratação".

Elis, por sua vez, era um dos fortes nomes da oposição ao regime militar. Como forma de protesto, interpretou "Como Nossos Pais" justamente se contrapondo ao autoritarismo da época, retratando o desapontamento da juventude. Ouça a música:

Opiniãos dos internautas sobre o comercial

Ao assistirem ao comercial, alguns internautas se emocionaram com a aparição da imagem de Elis Regina junto da filha. "Só sei chorar. Apenas!", comentou um internauta. "Meu Deus, estou todo arrepiado, chorando e sorrindo", escreveu outro. "Não estou chorando, apenas lubrificando os olhos", brincou um terceiro.

Por outro lado, com esse choque de ideologias entre a cantora e a marca, o comercial também foi bastante criticado. "É um desrespeito gigantesco usar deepfake com o rosto da Elis Regina para fazer propagando de uma marca que apoiava a ditadura militar", escreveu um internauta. "Uma desonra à pessoa dela [Elis], desrespeito à morte e uma mentira mórbida", comentou outro. "Um desrespeito com a Elis Regina e com o Belchior. A Maria Rita deveria se envergonhar de ter participado disso", disse um terceiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)