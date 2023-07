Elis Regina e Maria Rita cantam juntas em novo comercial criado por IA; vídeo

Em uma experiência emocionante, Elis Regina e Maria Rita aparecem juntas em um dueto para um vídeo publicitário. O encontro de mãe e filha foi criado por Inteligência Artificial (IA) para o comercial de 70 anos da Volkswagen no Brasil e acontece ao som do clássico "Como Nossos Pais" para celebrar as gerações. A propaganda surpreendeu os espectadores.

No vídeo, Maria Rita assume o volante da recém-lançada ID.Buzz, um modelo moderno e totalmente elétrico da Kombi. Enquanto isso, Elis aparece dirigindo um modelo antigo do veículo. Ao som da canção de Belchior, imortalizada na voz de Elis, o objetivo da campanha é demonstrar a evolução e a diversidade dos automóveis Volkswagen ao longo dos anos.

Segundo a fabricante de veículos, o vídeo utilizou a tecnologia de "deepfake" para resgatar a imagem de Elis. A ferramenta é usada para criar e adulterar imagens a partir do rosto da pessoa. Nesse caso, uma atriz estava no lugar da cantora, que teve seu rosto colocado depois, por meio de uma tecnologia de reconhecimento facial.

A influência de Elis na vida e na carreira de Maria Rita é evidente, ela tem honrado o legado de sua mãe ao continuar a tradição musical da família, mesmo após 41 anos de sua morte. "Eu realizei um sonho, foi um momento mágico", escreveu a cantora em uma publicação sobre o comercial.

O comercial

A campanha, chamada de "Gerações", foi criada pela agência AlmapBBDO, com produção da Boiler Fimes e áudio da Raw. Já a direção ficou por conta do renomado publicitário Dulcídio Caldeira, conhecido por seu trabalho em outro comercial que também viralizou nas redes sociais. Dulcídio assinou o vídeo de fim de ano do Itaú Unibanco que juntou a atriz Fernanda Montenegro com a bebê Alice.

O processo de edição para o comercial da Volkswagen envolveu o uso de tecnologia de redes neurais artificiais, que uniu o rosto da dublê com uma imagem recriada de Elis Regina. Já a voz presente no vídeo é a gravação original. Essa combinação de técnicas permitiu trazer Elis Regina de volta de maneira impressionante, preservando sua autenticidade vocal e garantindo uma experiência única aos espectadores.

Repercussão do público

Criado em celebração aos 70 anos da Volkswagen no Brasil, o vídeo tem se tornado viral nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados na internet. No Twitter, a postagem oficial da montadora já acumula mais de 100 mil visualizações.

A campanha ganhou a atenção e o entusiasmo dos usuários das redes sociais, que se emocionaram com a homenagem. "Esse comercial acaba de entrar para a história dos melhores e mais emocionantes já feitos", disse um internauta.

Confira o vídeo de Maria Rita e Elis Regina para a Volkswagen:



