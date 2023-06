Volkswagen suspende temporariamente produção em fábricas no Brasil

A Volkswagen anunciou que suas fábricas de automóveis no Brasil passarão por uma parada temporária na produção, devido à estagnação do mercado. A empresa informou que todas as medidas de flexibilização destinadas aos trabalhadores, incluindo a suspensão da produção, estão de acordo com o acordo coletivo firmado entre o sindicato e os colaboradores da Volkswagen.

Na fábrica de São José dos Pinhais, Paraná, onde o modelo T-Cross é produzido, um turno está em layoff (suspensão temporária do trabalho) desde o dia 5 de junho deste ano. A previsão é de que essa situação dure de 2 a 5 meses. O outro turno da unidade está paralisado desde segunda-feira (26) e permanecerá suspenso até sexta-feira (30), seguindo o regime de banco de horas.

Produção dos modelos Polo Track e Novo Polo está interrompida

Na unidade de Taubaté, em São Paulo, onde os modelos Polo Track e Novo Polo são fabricados, ambos os turnos de produção foram interrompidos desde o dia 26, também seguindo o regime de banco de horas. Essa suspensão será mantida até sexta-feira (30).

Já na fábrica de Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo, também em São Paulo, onde os modelos Novo Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro são produzidos, estão programadas férias coletivas de dez dias para os dois turnos de produção, a partir de 10 de julho.