Policiais militares são capacitados para atuarem no programa Pró-Mulher Pará, em Tailândia

Policiais militares do 45º Batalhão, que atuam no município de Tailândia, nordeste paraense, passaram por qualificação para atuar na proteção à mulher, por meio do programa Pró-Mulher Pará. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a capacitação dos 63 agentes foi concluída na última quarta-feira (24).

VEJA MAIS

Organizado pela Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS), os agentes de segurança pública foram qualificados para realizarem o atendimento preventivo, técnico e humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do programa. Essa é a segunda capacitação no município, desta vez, alcançando 100% dos agentes. A primeira qualificação ocorreu no mês de novembro de 2023, onde 112 agentes de segurança e de órgãos parceiros da rede de atendimento também foram qualificados e iniciaram as ações de enfrentamento aos crimes contra a mulher.

A Segup continua o trabalho de capacitação para melhor atender as mulheres do município. Conforme o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a intenção é alcançar mais cidades do estado, para que os agentes que atuam nessas regiões garantam a prevenção e, se for necessário, consigam atender essa vítima de forma humanizada.

“Desde o lançamento do programa, o nosso objetivo tem sido expandir a atuação no Estado, mas também atuar com servidores qualificados para combater de forma eficaz à violência contra a mulher. Então nossas equipes seguem indo até os municípios, entendendo a necessidade de toda a rede de atendimento e levando o suporte necessário para que as ações sejam cada vez melhores e mais humanizadas, e assim possamos contribuir para a redução da criminalidade contra a mulher”, afirmou Ualame Machado.

A servidora da Polícia Militar, cabo Érica da Silva, esteve no grupo que foi instruído e destaca a importância da formação oferecida. “Essa capacitação se faz muito necessária porque geralmente a vítima fica totalmente desamparada e sem saber o que fazer e para onde ir. Com esse programa de amparo e auxílio, além de um primeiro atendimento adequado para quem está sofrendo vários tipos de violência, podemos em conjunto oferecer uma luz para as vítimas”, afirmou.

A capacitação oferecida pela Segup ainda contou com o apoio do Centro Integrado de Operações (CIOp) e da Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social.

Pró-Mulher Pará

Lançado há um ano e dez meses na Região Metropolitana de Belém, e posteriormente em municípios do interior, o Pró-Mulher Pará é uma das iniciativas do Governo para dar proteção e facilitar o atendimento para vítimas de violência doméstica. Há uma ano novas capacitações foram iniciadas, e até o momento, mais de 700 agentes de segurança e rede de proteção estadual e municipal participaram das qualificações promovidas pela Segup em 16 municípios. O programa também conta com a atuação de 25 viaturas rosas caracterizadas para ações exclusivas do programa.