Programa promoverá capacitação digital gratuita de pelo menos 2 mil pessoas em Belém; confira

Com o objetivo de ampliar o acesso à capacitação digital, possibilitando oportunidades de carreira nas áreas tecnológicas para as comunidades de Belém e contribuindo com o desenvolvimento da região, a Vale e a IBM ficaram uma parceria para promover, por meio da iniciativa IBM SkillsBuild, o Programa Match!, executado em colaboração com a escola de tecnologia brasileira Mastertech, empresa digital de educação. A iniciativa é voltada para pessoas com idades acima de 18 anos e aberta tanto para iniciantes quanto para pessoas que estão em busca de transições profissionais.

Em todo o Brasil, a meta do programa é capacitar 100 mil pessoas em tecnologia nos próximos dois anos, sendo pelo menos 2 mil pessoas somente em Belém.

Inscrições

Os interessados podem participar do programa gratuitamente. Para se inscrever, basta acessar a plataforma do programa, pelo site https://match.mastertech.com.br/. Não há processo seletivo e nem é necessário ter experiência prévia na área de tecnologia.

As novas turmas iniciam na próxima segunda-feira (22).

Conforme informações divulgadas pela Vale, serão mais de 100 horas de aulas gratuitas durante 12 semanas que trarão conteúdos teóricos e práticos elaborados por especialistas do setor de tecnologia. As aulas abordarão, dentre outros temas, operações de computadores e dispositivos digitais para letramento básico digital, Desenvolvimento Web, programação básica. O curso também trará noções e fundamentos de tecnologia para atendimento ao cliente, ideal para quem pensa em utilizar as ferramentas digitais para pequenos negócios.

Para acessar as atividades, o estudante precisa de aparelho que esteja conectado à internet, como celulares, tablets e computadores. As aulas serão apresentadas em trilhas de conhecimento que têm carga horária flexível e poderão ser concluídas no prazo máximo de até 6 meses, oferecendo certificados digitais aos participantes a cada nova etapa cumprida. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado.

Gerente de Responsabilidade Social Corporativa da IBM, Victor Piotto afirma ampliar o projeto para Belém representa uma oportunidade especial de levar mais conhecimento sobre o mundo digital e aproximar a indústria da tecnologia das comunidades e dos jovens da capital paraense. "É a possibilidade, ainda, de descobrir talentos que, por meio do aprendizado digital, sejam capacitados a atender as demandas do mercado e a trabalhar, com a ajuda da tecnologia, em soluções para situações do cotidiano da cidade", declarou.

"Além disso, o objetivo é expandir nossa rede de parceiros como instituições educacionais, organizações sem fins lucrativos e entidades governamentais que possam colaborar conosco na ampliação do acesso à infraestrutura tecnológica e à conexão de internet de qualidade principalmente durante a realização da capacitação prática em programação do Match! e em outros projetos de responsabilidade social”, acrescentou Victor.



Em Belém, o programa conta com parceiros locais, entre eles o Centro Universitário do Pará (CESUPA). A expectativa é de, no futuro, ampliar a parceria para demais universidades e organizações do terceiro setor. “O programa já existe e, aqui para Belém, onde a Vale está situada, estamos articulando com a IBM o ingresso de novos parceiros para reforçar o alcance dos cursos. É parte do nosso compromisso contribuir com o desenvolvimento social e educacional da região pensando em um futuro mais inclusivo para as pessoas”, disse Hélio Mosquim, Diretor de Tecnologia da Vale na região Norte.