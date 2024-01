IFPA abre vagas para cursos de inglês e espanhol gratuitos e à distância

Os interessados em aprender inglês ou espanhol gratuitamente e à distância (EAD) têm até a próxima sexta-feira, dia 5 de janeiro, para concorrer a uma vaga nos cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). Ao todo, são 350 vagas disponíveis no processo seletivo. As aulas têm previsão de começar ainda no primeiro semestre de 2014.

A oportunidade é para pessoas que têm o ensino fundamental completo, ou seja, já concluíram o 9º ano do ensino fundamental, ou ensino equivalente. Os cursos oferecidos são de Inglês Iniciante A 1 e A2 e nivel Independente B1; e de Espanhol Iniciante A 1 e A2 e nivel Independente B1. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula, mensalidade ou de material didático para a realização dos cursos.

Inscrições

Para participar do processo seletivo, o interessado deve responder a um questionário de proficiência que estará disponível até dia 5 de janeiro no site. É possível preencher o questionário duas vezes, com tempo máximo de duração de 1h para cada tentativa.

Após o período de realização dos questionários de proficiência, os candidatos que alcançarem a nota mínima para o curso de seu interesse deverão preencher e enviar o formulário eletrônico online disponível no site e anexar os documentos exigidos em edital.

A disponibilidade de vagas está organizada da seguinte forma:

Inglês Nível Iniciante A1 (100 vagas)

Inglês Nível Iniciante A2 (50 vagas)

Inglês Nível Independente B1 (50 vagas)

Espanhol Nível Iniciante A1 (50 vagas)

Espanhol Nível Iniciante A2 (50 vagas)

Espanhol Nível Independente B1 (50 vagas)

O resultado final do processo seletivo será publicado no site do processo seletivo do IFPA, indicando aos candidatos aprovados o campus ao qual serão vinculados, conforme a distribuição de vagas. A previsão é que as aulas iniciem em fevereiro de 2024

Confira o calendário do processo seletivo:

Realização dos questionários de proficiência - até 05/01/2024

Preenchimento do formulário eletrônico e envio de documentos - de 09 até 11/01/2024Publicação da homologação das inscrições - 12/01/2024

Interposição de recursos contra a homologação das inscrições - 12 e 13/01/2024

Resultado dos recursos contra a homologação das inscrições, se houver -15/01/2024

Análise da documentação dos candidatos - 15 a 25/01/2024

Publicação do resultado preliminar - 26/01/2024

Interposição de recursos contra o resultado preliminar - 26 a 27/01/2024

Resultado de recursos interpostos contra o resultado preliminar - 29/01/2024

Publicação do resultado final - 29/01/2024

Pré-cadastro dos candidatos aprovados no SIGAA - 31/01 a 4/02/2024

Efetivação da matrícula dos aprovados - 5 a 15/02/2024

Início do curso - 19/02/2024

Convocação da lista de espera, em caso de desistências ou cancelamentos de matrículas - 4/03/2024

Serviço:

Processo Seletivo para curso de idiomas (Inglês/Espanhol) EAD - IFPA

Acesse o Edital: EDITAL Nº 03/2023/CTEAD/IFPA