PSS da Seduc busca professores e assistentes em educação para escolas tecnológicas do Pará

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) abriu um Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de formar cadastro de reserva de professores e assistentes em educação para atuarem, conforme a demanda, em escolas tecnológicas mantidas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). Os salários podem variar de R$ 1.664,42 a R$ 8 mil, dependendo do cargo e considerando também as gratificações. Todos os cargos terão auxílio-transporte, sendo descontadas as verbas tributárias e trabalhistas devidas na forma da lei.

O cadastro abriu na noite desta quarta-feira (27) e segue até o dia 5 de janeiro. Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem acessar a página do PSS, no site da Seduc, onde já consta o edital do certame. Segundo informações divulgadas pelo governo do Estado, os candidatos aprovados serão convocados conforme a demanda e vão atuar em escolas da rede.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Professor (jornada mínima de 20 horas semanais): vencimento base de R$ 2.222,29, acrescido de R$ 1.777,84 de gratificação de escolaridade, mais R$ 1.000,00 de auxílio-alimentação;

Professor (jornada mínima de 40 horas semanais): vencimento base de R$ 4.444,58, acrescido de R$ 3.555,66 de gratificação de escolaridade, mais R$ 1.000,00 de auxílio-alimentação;

Especialista em educação: remuneração de R$ 3.333,45, acrescido de R$ 2.666,76 de gratificação de escolaridade, mais R$ 1.000,00 de auxílio-alimentação, para jornada de 36 horas semanais do descanso semanal remunerado;

Assistente em educação especial - acompanhante especializado: vencimento base de R$ 1.664,42, acrescido de R$ 1.000,00 de auxílio-alimentação, para jornada de 36 horas semanais do descanso remunerado;

Assistente em educação especial - tradutor intérprete de libras/Língua Portuguesa: vencimento base de R$ 1.664,42, acrescido de R$ 1.000,00 de auxílio-alimentação para jornada de 36 horas semanais, incluído 6h semanais do descanso remunerado.

Fases do PSS

Conforme o edital, o processo seletivo terá até quatro fases de seleção. Além da inscrição pela internet e a análise curricular, processada automaticamente a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato, haverá a etapa de convocação dos candidatos para comprovação dos dados registrados, com a apresentação das documentações originais. A quarta fase é a prova prática de fluência em libras / Língua Portuguesa para o cargo em específico.

Os candidatos habilitados e convocados devem assinar um contrato administrativo com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, conforme as necessidades da Seduc.