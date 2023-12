Norte concentra cerca de 6,6 mil vagas em concursos públicos

A região Norte do Brasil conta com cerca de 6.630 vagas abertas para concursos públicos, referentes entre o final de 2023 e os primeiros dois meses de 2024. Algumas das oportunidades, como de professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), têm esta segunda-feira (18) como prazo limite para as inscrições. O salário pode chegar a R$ 4.692,37.

O maior número de concursos disponíveis está concentrado no estado do Pará. Ao todo, são 18 certames e boa parte destinados, também, para a contratação de professores efetivos e substitutos da Universidade Federal do Pará (UFPA). A instituição tem 20 vagas e remuneração que pode chegar a R$ 22.377,72. Os prazos para os interessados realizarem as inscrições depende do tipo de contratação.

Já quanto ao maior número de vagas abertas, a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) tem destaque: no total, 2.767 oportunidades para professores, entre regulares, especiais, com mediação tecnológica e de várias disciplinas, estão sendo ofertadas. Diversas cidades do estado receberão os contratados, além de sistemas prisionais. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados por títulos e experiências.

Confira algumas vagas na região Norte

Amazonas

Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA)

Número de vagas: 63

Salário: de R$ 6.710,29 a R$ 14.284,76

Inscrições: de 18/12/2023 até 15/01/2024

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)

Número de vagas: 3

Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 4.692,37

Inscrições: até 18/12/2023

Ministério Público do Amazonas

Número de vagas: 36

Salário: até R$ 11.569,64

Inscrições: até 16/01/2024

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas

Número de vagas: 2.767

Salário: de R$ 2.564,59 e R$ 5.129,16

Inscrições: até 30/12/2023

Acre

Instituto Federal do Acre (IFAC)

Número de vagas: 96

Salário: até R$ 10.481,64

Inscrições: até 27/12/2023

Amapá

Tribunal de Justiça

Número de vagas: 58

Salário: R$ 8.508,30

Inscrições: até 21/12/2023

Pará

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)

Número de vagas: 1 (para professor substituto)

Salário: R$ 3.412,63

Inscrições: até 22/12/2023

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Número de vagas: 1 (para professor visitante)

Salário: de R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72

Inscrições: até 11/01/2024

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Número de vagas: 24 (para professores do magistério superior)

Salário: de R$ 7.312,77 a R$ 10.481,64

Inscrições: até 04/02/2024

Rondônia

Câmara de Machadinho D’oeste

Número de vagas: 22

Salário: de R$ 1.712,00 a R$ R$ 4.700,00

Inscrições: até 20/12/2023

Prefeitura de espigão d’Oeste

Número de vagas: 138

Salário: de R$ 1.379,40 a R$ 9.964,08.

Inscrições: até 20/12/2023

Roraima

Prefeitura de Bonfim

Número de vagas: 55

Salário: de R$ 1.454,45 a R$ 3.845,63

Inscrições: de 30/12/2023 até 10/01/2024

Universidade Federal de Roraima

Número de vagas: 5 (para professor visitante)

Salário: até R$ 10.481,63

Inscrições: 26/12/2023

Tocantins

Assembleia Legislativa do Estado

Número de vagas: 107

Salário: até R$ 32.228,69

Inscrições: 18/01/2024

Universidade Federal do Tocantins

Número de vagas: 21

Salário: até R$ 11.139,64

Inscrições: 02 a 16/01/2024