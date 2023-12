Segundo idioma é ‘pré-requisito’ para algumas vagas de emprego; veja opções de cursos gratuitos

A competitividade do mercado de trabalho cria novas necessidades de capacitação aos profissionais que estão em busca de uma oportunidade de emprego ou de crescimento dentro das corporações. Além dos conhecimentos técnicos, atualmente, as empresas estão à procura de pessoas que tenham um perfil profissional dinâmico e com multipotenciais, especialmente o domínio de uma língua estrangeira.

Para a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Pará (ABRH-PA) e especialista em RH, Anna Padinha, as grandes corporações prezam por candidatos que sejam fluentes em outros idiomas, sobretudo o inglês.

“O inglês não é apenas um diferencial competitivo, tornou-se um pré-requisito básico para muitas funções e contratações. Outro ponto é suprir as demandas de exigências do mercado e a capacidade de aprendizagem de adquirir novos conhecimentos e idiomas”, declarou Padinha.

Além da língua inglesa, a diretora da ABRH-PA ressalta que os recrutadores também valorizam candidatos que dominam o espanhol.

“Novos idiomas vêm sendo exigidos, no entanto, o inglês ainda está liderando. Atualmente, com a globalização de mercados e expansão de tecnologias surgem muitas oportunidades profissionais e cada vez mais a exigência do conhecimento na língua inglesa gerará mais participação do colaborador com o negócio, seja em reuniões corporativas, decisões estratégicas ou até no atendimento inicial de um cliente em potencial”, explica Anna Padinha.

Renata Dolzane, consultora de gente e gestão, afirma que ser fluente em outras línguas é fundamental para quem deseja alcançar cargos mais elevados nas corporações. “Hoje, mais do que nunca, se torna indispensável no currículo de quem almeja cargos de nível tático e estratégico, visto que as grandes empresas necessitam de pessoas qualificadas para todas as relações, sejam internas ou externas”, salienta Dolzane.

A compreensão de outros idiomas deve abranger desde a fala até a leitura e a escrita. O nível de habilidade exigido nas seleções pode variar de acordo com as especificações dos cargos, porte da empresa e área de atuação.

No próprio processo seletivo, vale lembrar, que a conversação será avaliada durante a entrevista, que será toda em inglês, e dependendo do nível de exigência, o candidato também será submetido a testes das demais habilidades. Há casos isolados, por exemplo, de provas para o mestrado em que a exigência será em leitura e escrita. Logo, com as exigências do mercado, a grande dica é buscar o conhecimento amplo da capacidade de comunicação, leitura e escrita”, indica a diretora da ABRH-PA.

Cursos de idiomas

Em vista da grande demanda, muitas instituições de ensino oferecem cursos de idiomas por valores mais acessíveis e até gratuitos. Em Belém, a Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas (Falem), da Universidade Federal do Pará, possui um projeto de extensão que oferece cursos de inglês, francês, espanhol, inglês instrumental, conversação e introdução ao Árabe, para a comunidade interna e externa. As aulas são nas modalidades presencial ou on-line. O curso custa R$ 430, sendo a primeira parcela de R$150 e mais quatro parcelas de R$ 70. As inscrições são feitas pela internet, através do site da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), conforme calendário divulgado pela universidade.

A UFPA também conta com o Prolíngua, que garante acesso gratuito a cursos de inglês, francês e espanhol, ofertados no Instituto de Letras e Comunicação. O programa é voltado para estudantes da universidade, que estejam regularmente matriculados e, de preferência, na primeira graduação presencial, além de estarem inscritos e aptos no Cadastro Geral de Assistência Estudantil (CADGEST).

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) oferece a oportunidade de aprender mandarim, de forma gratuita, por meio do Instituto Confúcio (IC). A iniciativa é voltada para alunos, docentes e servidores da Uepa, além da comunidade externa.

Cursos on-line

Para quem prefere estudar de forma on-line, a British Broadcasting Corporation (bem mais conhecida como BBC) possui uma extensão que se chama BBC Learning English, na qual são ministradas aulas de inglês através de um portal. O curso e os materiais — áudios, vídeos e textos — são gratuitos e podem ser acessados em todo o mundo.

A Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp) oferece aulas gratuitas de escrita em língua inglesa. O material é disponibilizado no site da Unesp, que possui textos, vídeos, atividades e fóruns.

A oportunidade para aprender um novo idioma pode estar na palma da mão. Atualmente, existem plataformas que oferecem cursos que operam em aplicativos no próprio celular, como o Kultivi, que disponibiliza aulas de introdução ao coreano, alemão básico e intermediário, italiano, francês, espanhol, inglês e japonês, com certificado após a conclusão.