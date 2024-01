Cursos gratuitos nas áreas de estética, informática, gastronomia e moda estão com inscrições abertas

A Prefeitura de Belém, por meio do programa de qualificação profissional Donas de Si, abriu 18 turmas de 15 cursos gratuitos nas áreas de estética, informática, gastronomia e moda, com certificados válidos em todo o território nacional, nos outros países do Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela) e ainda em Portugal. Ao todo, estão sendo ofertadas 340 vagas.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, nessa nova chamada pública de inscrição, voltam a ser oferecidos alguns dos cursos mais procurados nas edições anteriores do programa, entre eles Informática básica, Excel, Design de sobrancelhas com embelezamento de cílios e Técnicas de costura: consertos e ajustes. A maior oferta é para o curso de Informática e de Excel, que somam cinco turmas, sendo três de Informática básica com 25 vagas cada, e duas turmas de Excel com 20 vagas cada, totalizando 115 oportunidades.

A Prefeitura também abriu cursos em novas áreas, como Preparo de pizzas, Doces e salgados para festas e Aperfeiçoamento em modelagem de uniformes.

COP 30

Já com vistas à demanda prevista para a 30ª convenção das Nações Unidas (ONU) sobre as mudanças climáticas, a COP 30, que será realizada em Belém em 2025, também foram abertas turmas de cursos voltados ao setor de hotelaria e hospedagem, para Camareira, Recepção de hotéis e Agente de limpeza e conservação.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas de forma presencial, na sede do Banco do Povo de Belém, que fica na Avenida Nazaré, 669, esquina com a Tv Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, das 8 às 13h, nos dias 15, 16, 17 ou 18 de janeiro, dependendo do curso (veja o dia de inscrição de cada turma na tabela abaixo).

Para se inscrever, é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Em alguns casos, é preciso também comprovar conhecimento prévio na área: aos candidatos à turma de Unhas de gel, por exemplo, é exigido curso ou experiência de manicure e pedicure; para Aperfeiçoamento em modelagem para uniformes, é preciso curso ou experiência em modelagem ou costura; e para Hardware- montagem e manutenção de computadores e Excel, é necessário conhecimento em informática.

Horário de aula

A maioria dos cursos tem de 40 a 60 horas. O de Preparo de pizzas é que tem menor duração, com 20 horas (uma semana de aulas). Já os mais longos são de Informática básica e Agente de limpeza e conversação, com jornada total de 160 horas (dois meses de aulas)

As aulas ocorrem nos laboratórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) por meio do contrato firmado com o Banco do Povo de Belém, no valor de R$ 735 mil. Coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão explica que o objetivo é a qualidade das certificações do Sistema S nos cursos oferecidos à população. "Os certificados do Senac são válidos para todo o território nacional e também para Portugal e os países do Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela)”, ressaltou Georgina.

Histórico

O programa Donas de Si já qualificou 2.375 alunos desde junho de 2021, quando foi iniciado. Desse total, 2.064 (86%) são mulheres. A Prefeitura investiu R$ 1.805.425,00 em cursos pelo Senac e também pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Segundo a gestão municipal, para 2024, a estimativa é firmar contrato também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o que possibilitará mais variedade de cursos, inclusive, voltados para a COP-30.

Veja a relação dos cursos ofertados:

Técnicas básicas de maquiagem:

Inscrição: 15/01/2024

Período de aula:de 22/01 a 26/01/2024, das 8h30 às 12h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 15

Maquiagem para festa

Inscrição: 15/01/2024

Período de aula: de 01/02 a 19/02/2024, das 13h30 às 17h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 16

Penteado

Inscrição: 15/01/2024

Período de aula: de 29/01 a 09/02/2024, das 8h30 às 12h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 20

Idade mínima: 17

Unhas de gel

Inscrição: 15/01/2024

Período de aula: de 01/02 a 19/02/2024, das 8h30 às 12h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 18

Design de sobrancelhas com embelezamento de cílios

Inscrição: 15/01/2024

Período de aula: de 20/02 a 26/02/2024, das 13h30 às 17h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 20

Idade: 14

Informática Básica

Inscrição: 16/01/2024

Período de aula: de 22/01 a 20/03/2024, das 8h às 12h (segunda à sexta-feira)

Vagas: 25

Idade mínima: 14

Informática Básica

Inscrição: 16/01/2024

Período de aula: de 22/01 a 20/03/2024, das 14h às 18h (segunda à sexta-feira)

Vagas: 25

Idade mínima: 14

Informática Básica

Inscrição: 16/01/2024

Período de aula: 19/02 a 07/05/2024, das 18h30 às 21h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 25

Idade mínima: 14

Hardware- Montagem e manutenção de computadores

Inscrição: 16/01/2024

Período de aula: de 19/02 a 15/03/2024, das 8h às 12h (segunda à sexta-feira)

Vagas: 20

Idade mínima: 16

Técnicas de costura: consertos e ajustes

Inscrição: 17/01/2024

Período de aula: de 22/01 a 01/02/2024, das 14h às 18h (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 16

Aperfeiçoamento em modelagem de uniformes

Inscrição: 17/01/2024

Período de aula: de 05/02 a 28/02/2024, das 8h às 12h (segunda à sexta-feira)

Vagas: 20

Idade mínima: 16

Preparo de pizzas

Inscrição: 17/01/2024

Período de aula: de 22/01 a 26/01/2024, das 13h30 às 17h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 14

Doces e salgados para festa

Inscrição: 17/01/2024

Período de aula: de 01/02 a 19/02/2024, das 8h30 às 12h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 16

Camareira: técnicas de limpeza e arrumação

Inscrição: 18/01/2024

Período de aula: de 01/02 a 19/02/2024, das 13h30 às 17h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 18

Recepção de hotéis: operação e procedimentos

Inscrição: 18/01/2024

Período de aula: de 22/01 a 01/02/2024 , das 8h30 às 12h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 15

Idade mínima: 18

Agente de limpeza e conservação

Inscrição: 18/01/2024

Período de aula: de 20/02 a 17/04/2024, das 13h30 às 17h30 (segunda à sexta-feira)

Vagas: 25

Idade mínima: 16

Excel

Inscrição: 18/01/2024

Período de aula: 19/02 a 08/03/2024, das 8h às 12h (segunda à sexta-feira)

Vagas: 20

Idade mínima: 14

Excel

Inscrição: 18/01/2024,

Período de aulas: de 21/02 a 12/03/2024, das 14h às 18h (segunda à sexta-feira)

Vagas: 20

Idade mínima: 14