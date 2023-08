Programa Donas de Si inscreve para novos cursos de qualificação profissional

O programa de qualificação profissional Donas de Si, da Prefeitura de Belém, continua com inscrições abertas para novos cursos gratuitos realizados por meio de contrato com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Na próxima quinta-feira, 17, haverá inscrições para Design de Sobrancelhas e Embelezamento de Cílios; Alongamento de Cílios; Coloração Básica; e Cortes Masculinos com Máquina. Já na sexta, 18, serão as inscrições para Ferramentas de Marketing Digital; Confecção de Bolsas em Tecidos; Técnicas Básicas de Confeitaria; Hardware- Montagem e Manutenção de Computadores; e Manutenção de Notebooks.

As inscrições tiveram início nos últimos dias 10 e 11. Nesta chamada estão sendo ofertadas 340 vagas em 17 cursos.

As inscrições são realizadas presencialmente na sede do Banco do Povo de Belém, que operacionaliza o programa Donas de Si, na Av. Nazaré, 669, esquina com a Tv Quintino Bocaiúva, das 8h30 às 13h.

O candidato tem que optar por apenas um curso ofertado na chamada. Os cursos acontecerão nos laboratórios do Senac.

Os documentos necessários para inscrição são basicamente os originais e cópias do RG, CPF e do comprovante de residência em Belém, porém alguns cursos exigem escolaridade e experiência prévia na área. O candidato deve consultar o detalhamento do curso escolhido no site bancodopovo.belem.pa.gov.br/cursos/ .

Inscrições realizadas

A empreendedora da área de estética, Selma Coelho, de 50 anos, conseguiu uma vaga para o curso Básico de Hidratação e Escova. “Quero agregar conhecimento aos serviços de beleza de cabelo, pois a demanda é muito grande”, conta. Já a estudante Paula Silva, de 19 anos, conseguiu vaga para Informática Básica. “Espero aprender bastante e conseguir o certificado para ingressar no mercado de trabalho”, disse.

A procura pelas vagas foi grande nos dois primeiros dias de inscrição. As vagas de cada turma foram preenchidas pelos primeiros candidatos que chegaram ao local, enquanto os demais preencheram cadastro de reserva para os cursos de interesse.

Esses últimos poderão ser atendidos em caso de desistência dos titulares das vagas preenchidas ou mesmo, dependendo da quantidade, serem atendidos com a abertura de novas turmas, conforme explicou a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão.

Confira os dias e horários em que os cursos serão realizados:

Design de Sobrancelhas e Embelezamento de Cílios- Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 14 anos. Vagas: 20. Aulas de 04/09 a 21/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Cortes Masculinos com Máquina- Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 18 anos, desejável possuir alguma experiência na área. Vagas: 20. Aulas de 04/09 a 19/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Alongamento de Cílios- Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 18 anos. Vagas: 20. Aulas de 13/09 a 19/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Coloração Básica- Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 18 anos, desejável possuir conhecimentos básicos em serviços de cabelo. Vagas: 20. Aulas de 13/09 a 25/09, das 8h30 às 12h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Ferramentas de Marketing Digital- Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos e ensino fundamental completo. Vagas 25. Aulas nos dias 01, 04, 05, 11, 12 e 15/09, das 8h30 às 12h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Confecção de Bolsas em Tecidos- Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 16 anos e ensino fundamental incompleto. Vagas 15. Aulas de 04/09 a 21/09, das 8 às 12h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Técnicas Básicas em Confeitaria- Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 16 anos. Vagas 15. Aulas de 11/09 a 22/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Hardware- Montagem e Manutenção de Computadores- Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos, ensino fundamental II incompleto e conhecimento em informática. Vagas 20. Aulas de 04/09 a 03/10, das 14h às 18h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Manutenção de Notebooks- Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos, ensino fundamental incompleto e conhecimentos em informática (SO Windows e internet). Vagas 20. Aulas de 13/09 a 19/10, das 8 às 12h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.