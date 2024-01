Vale abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz no Pará com 385 vagas disponíveis

A Vale recebe inscrições até o dia 20 de janeiro para o Programa Jovem Aprendiz no Pará, oferecendo um total de 385 vagas. Destinado a jovens de 18 a 21 anos com ensino médio completo, o programa proporciona aprendizagem prática e teórica em diversas áreas, promovendo o crescimento profissional dos participantes.

As oportunidades são para atuação nas unidades da Vale nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Curionópolis. Os interessados podem conferir a distribuição das vagas por município e realizar a inscrição pelo site.

O Programa Jovem Aprendiz terá duração de até dois anos, variando de acordo com a formação. Os candidatos devem residir na região onde a vaga escolhida está sendo oferecida. Para as operações no Pará, as vagas contemplam os municípios mencionados.

A empresa procura jovens com disposição para aprender e disponibilidade para jornadas diárias de quatro, seis ou oito horas, conforme a necessidade do negócio. Além disso, é requisito ter o esquema completo de vacinação contra a covid-19, de acordo com a faixa etária, e estar com a vacina da febre amarela em dia.

Juventude transforma a cultura da empresa

Joana Mello, gerente de Aquisição de Talentos na Vale, destaca a importância da juventude na transformação cultural da empresa. O programa visa a apoiar os participantes durante o aprendizado do primeiro emprego, promovendo seu crescimento profissional e aprimorando habilidades.

As etapas do processo seletivo são eliminatórias e ocorrem online, incluindo prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. Os selecionados participarão de um painel virtual com gestores, seguido por exames médicos admissionais e entrega de documentos, incluindo comprovação de imunização contra Covid-19 e febre amarela.

Os jovens escolhidos receberão bolsa-auxílio a partir de R$ 900,18, assistência médico-hospitalar, seguro de vida, transporte ou vale transporte, programa de assistência ao empregado e incentivo à atividade física. Além disso, para os contratos com fase prática na empresa, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa, quando aplicável.

Serviço

- Programa Jovem Aprendiz

- Inscrições: 8 a 20 de janeiro de 2024

- Vagas: 385 para unidades em Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Curionópolis.

- Requisitos: Ensino médio completo e idade entre 18 e 21 anos

- Inscrições em: www.vale.com/jovemaprendiz