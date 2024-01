Com oportunidades no Pará, concurso da Marinha abre 1.680 vagas; veja com se inscrever

A Marinha do Brasil realiza mais um concurso público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. Estão sendo ofertadas 1.680 vagas para jovens com idade entre 18 e 21 anos, com admissão em 2025. Desse total de vagas, 60 são destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Belém, no Pará, sendo 12 vagas (20%) reservadas aos candidatos negros.

Inscrições

Conforme o edital, as inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de fevereiro, na página do Comando-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, no link "Concursos para o CFN". Será cobrada uma taxa de R$ 40. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar até o dia 19 de janeiro a isenção do pagamento.

Requisitos

Os candidatos devem atender alguns requisitos para participar da seleção, entre eles:

Ter ensino médio completo ou estar em fase de conclusão

ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 22 (vinte e dois) anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2025

Altura mínima de 1,54m e máxima de 2m;

Não possuir antecedentes criminais;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, no caso dos homens

Não ser casado ou ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes, assim permanecendo durante todo o período do curso.

Cargo e salários

Os aprovados precisam fazer um curso de formação com duração aproximada de 17 semanas, como aprendizes de fuzileiro naval, antes de começar no cargo. Eles serão distribuídos em duas turmas, sendo que a primeira, com 1.440 jovens, fará o curso no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro (RJ). Dessas oportunidades, 240 são para mulheres e 1.200 para homens.

Os outros 240 candidatos devem estudar no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (DF), sem distinção de sexo.

Ao longo do curso, os estudantes terão alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90. Depois que se formarem, os militares vão receber R$ 2.294,50, no cargo de soldado, e devem atuar nas unidades da Marinha espalhadas em diversas regiões do Brasil

Rio de Janeiro (RJ): 1050 vagas

Brasília (DF): 160 vagas

Rio Grande (RS): 95 vagas

Belém (PA): 60 vagas

Ladário (MS): 20 vagas

Manaus (AM): 20 vagas

Natal (RN): 25 vagas

Salvador (BA): 90 vagas

Iperó (SP): 160 vagas