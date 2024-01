Petrobras suspende concurso com 6.412 vagas; entenda motivo

O edital do concurso público da Petrobras que previa o preenchimento de 6.412 vagas de nível médio e técnico foi suspenso temporariamente. De acordo com a publicação desta quarta-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU), o motivo da suspensão é ampliar o número de cidades onde as provas serão aplicadas, e um novo edital deve ser publicado na segunda-feira (8).

VEJA MAIS

Segundo a petroleira, agora a prova passará a ser aplicada em todas as capitais brasileiras, além de outras cidades já relacionadas no primeiro edital. Assim, a aplicação não ficará mais restrita aos polos de trabalho disponíveis.

O edital que já havia sido publicado aponta que serão oferecidas oportunidades de trabalho em sete estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Do total de vagas, serão 916 para início imediato e mais 5.496 para formação de cadastro reserva. A remuneração mínima é de R$ 5.878,82, não havendo exigência de experiência profissional prévia.

O concurso terá reserva de vagas de 20% para pessoas com deficiência, acima do percentual mínimo exigido por lei, de 5%. O processo também reservará 20% das vagas para negros.