Concursos unificados ofertarão mais de 7 mil vagas em 2024; veja detalhes

Pelo menos dois concursos unificados devem atrair milhares de candidatos no próximo ano, com a oferta de mais de 7 mil oportunidades. Apenas o Concurso Público Nacional Unificado 2024, que deve ter o edital publicado pelo governo federal em 10 de janeiro, vai ofertar 6.640 vagas pelo país, em órgãos como ministérios, institutos, agências, superintendências e fundações, nas mais variadas áreas de atuação. Não há ainda o detalhamento das localidades para onde essas vagas serão destinadas.

Fora a publicação do edital neste mês, o cronograma já conta com data para inscrições - de 19 de janeiro a 9 de fevereiro - e até aplicação das provas, marcada para 5 de maio. A Fundação Cesgranrio será a responsável pelaa avaliações, a serem realizadas simultaneamente em 180 cidades do Brasil. Já a divulgação final dos resultados deve ocorrer no dia 30 de julho, enquanto as convocações para posse e cursos de formação começam no início de agosto.

Das mais de 6,6 mil vagas, o órgão que tem mais oportunidades é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com 1.480 chances. Atrás, aparecem, nesta ordem, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 900 vagas; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 895; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com 742; Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com 520; e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), com 502. Confira todas as entidades e órgãos no infográfico.

Já as funções que terão mais oportunidades serão de auditor-fiscal do trabalho, que responde por todas as 900 vagas do MTE; analista em reforma e desenvolvimento agrário, no Incra, cujas chances somam 446; analista técnico de políticas sociais (360), analista de infraestrutura (300) e analista em tecnologia da informação (300), as três no MGI; tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312) e técnico em informações geográficas e estatísticas (300), no IBGE; entre outras áreas.

Justiça eleitoral

Também em 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai fazer uma seleção única para contratação em diferentes tribunais eleitorais. O edital do concurso, que deve ser publicado no primeiro semestre deste ano, será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e oferecerá 520 vagas para os cargos de técnico e analista, ambos de nível superior. Os salários iniciais variam de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62.

Segundo o TSE, haverá reserva de vagas para pessoas negras (20%), com deficiência (10%) e indígenas (3%); e a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a pessoas candidatas com deficiência e negras. Ainda não foi confirmado se o certame reunirá todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) dos estados.

Seleções unificadas

Governo Federal:

Total de vagas: 6.640

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Salário: não informado

Publicação do edital: 10 de janeiro

Por órgão:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 1.480

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 520

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502

Advocacia Geral da União (AGU): 400

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 296

Ministério da Saúde (MS): 220

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic): 110

Ministério da Educação (MEC): 70

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60

Ministério da Cultura (MinC): 50

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 50

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 40

Ministério dos Direitos Humanos (MDH): 40

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): 40

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30

Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

Vagas: 520

Banca organizadora: FGV

Salário: entre R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62.

Publicação do edital: não informado