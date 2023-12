Concurso TSE Unificado será lançado em breve e já tem banca definida

Finalmente o tão esperado Concurso do TSE Unificado vai ser realizado! Prometido para o ano de 2023, teve seu lançamento adiado, aguardando a adesão dos TREs. Feitos os ajustes, o TSE anunciou a oferta de 520 vagas para Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades, conforme as necessidades, e que serão lotadas no TSE e nos TREs, exceto o TRE-TO, que tem concurso vigente.

Outra confirmação do Concurso TSE Unificado é a escolha da banca. A FGV será a organizadora, e com esta informação os concurseiros já podem começar a se preparar, estudando as disciplinas básicas como Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo e a disciplina principal: Direito Eleitoral. Além de começar a estudar o conteúdo teórico, o futuro servidor da Justiça Eleitoral também deve treinar questões de provas anteriores da banca FGV. Para incentivar mais ainda o concurseiro, estima-se que os aprovados no concurso TSE Unificado sejam nomeados logo, para atuarem na Justiça Eleitoral nas eleições municipais de 2024.

Foi divulgado o calendário dos Exame da OAB para 2024

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem divulgou, nesta semana, o Calendário dos Exames de 2024. Se você vai fazer o 40º Exame é hora de começar a estudar.

E para quem está se preparando para a 2ª Fase do 39º Exame da OAB, cuja prova será dia 21/01/2024, já começou a RETA FINAL dos estudos. Os candidatos estão em ritmo de treino das peças processuais e das questões discursivas das disciplinas que escolheram para a 2ª Fase. E para ajudar nossos OABEIROS que escolheram Direito do Trabalho, a Professora Thiellen Ximenes deu entrevista com orientações fundamentais para garantir a sua aprovação.

Anote estas dicas da Professora:

1) Façam simulados da prova, para calcular o tempo de produção da peça e das questões;

2) Busquem orientações de professores especializados em Exame da OAB.

Assista a íntegra da entrevista nesse link