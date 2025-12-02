Como será a prova discursiva do CNU 2025? Saiba mais sobre critérios e detalhes

Os candidatos ao concurso do CNU 2025 devem se preparar para um dos momentos mais desafiadores da seleção: a prova discursiva. Marcada para o dia 7 de dezembro, a avaliação trará um formato que exige dos concorrentes não só conhecimento técnico, mas também habilidade de argumentação e clareza na escrita.

A prova será dividida entre nível superior e médio e poderá contar com temas que podem envolver atualidades, ética e temas gerais de interesse público. A pontuação será detalhadamente analisada com base em critérios específicos, e essa prova terá um peso maior na chamada "Nota Final Ponderada", que combina os resultados da objetiva, da discursiva e dos títulos (para o nível superior).

Entender como ela funciona e como será corrigida é fundamental para compreender como será a nota final. Pensando nisso, o OLiberal.com te explica como a segunda etapa irá funcionar.

O que esperar da prova discursiva do CNU 2025?

A etapa discursiva do concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, que ocorrerá no dia 7 de dezembro, será um dos principais desafios para os candidatos que buscam uma vaga no serviço público. O formato e as exigências da avaliação foram cuidadosamente estruturados para medir não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade dos candidatos de expressar suas ideias de forma lógica e concisa.

A prova discursiva será aplicada no mesmo dia para todos os blocos temáticos, mas o formato difere conforme o nível da vaga:

No nível superior : A prova terá duas questões discursivas de até 30 linhas cada, valendo 22,5 pontos por resposta.



: A prova terá cada, valendo 22,5 pontos por resposta. No nível intermediário: Será uma redação dissertativo-argumentativa, também limitada a 30 linhas, com valor de 30 pontos.

O que será avaliado?

No **nível superior**, **50% da nota é a avaliação do domínio técnico do conteúdo**, como precisão conceitual e uso correto dos temas dos Conhecimentos Específicos. **A outra metade avalia o uso da língua portuguesa.**

Já no **nível intermediário**, toda a avaliação é **voltada para a qualidade da escrita e para a capacidade de argumentação.**

O que pode zerar a prova?

De acordo com o edital, a prova deve ser escrita unicamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. A folha definitiva não poderá ter assinatura, marcas, símbolos ou qualquer elemento que permita identificar o **autor**. Respostas fora do espaço delimitado também dão zero aos candidatos.

Quais são os horários da segunda etapa do CNU?

Os portões serão fechados às 12h30, no horário de Brasília, e a prova começa às 13h. A partir daí, há alterações conforme o nível:

No nível superior , a prova segue até as 16h e o caderno poderá ser levado a partir das 15h;



, a prova segue até as 16h e o No nível intermediário, a prova termina às 15h e **será permitido levar o caderno a partir das 14h.**

Dicas de Preparação

Para se sair bem na prova discursiva do CNU 2025, é fundamental que os candidatos treinem suas habilidades de escrita desde já. Algumas dicas incluem:

Acompanhe atualidades: Muitos temas da prova discursiva envolvem questões atuais, como política, ética, questões sociais e ambientais. Estar atualizado sobre esses temas é essencial.



Muitos temas da prova discursiva envolvem questões atuais, como política, ética, questões sociais e ambientais. Estar atualizado sobre esses temas é essencial. Pratique a escrita: Escrever redações sobre temas variados ajudará a desenvolver agilidade e clareza no momento da prova.



Escrever redações sobre temas variados ajudará a desenvolver agilidade e clareza no momento da prova. Reveja a gramática: Não deixe para a véspera do concurso a revisão de normas gramaticais. Praticar com exercícios de revisão de ortografia e pontuação é crucial.



Não deixe para a véspera do concurso a revisão de normas gramaticais. Praticar com exercícios de revisão de ortografia e pontuação é crucial. Simule provas discursivas: Realize simulados e procure realizar a prova discursiva dentro do tempo limite estabelecido, para melhorar sua capacidade de resposta sob pressão.

Datas importantes:

1º de dezembro – Cartão de confirmação com o local da prova.

7 de dezembro – Provas discursiva e objetiva.

6 de janeiro de 2026 – Divulgação da nota preliminar e espelho de correção.

7 e 8 de janeiro de 2026 – Prazo para recursos.

30 de janeiro de 2026 – Resultado final da discursiva e lista de classificação.

(*Gabrielle Borges, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)