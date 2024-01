Prefeitura de Indaiatuba (SP) abre concurso público e oferta salários de até R$ 14,8 mil

A Prefeitura de Indaiatuba, em São Paulo, deu início, nesta quinta-feira (4), às inscrições para o novo concurso público. São ofertadas 116 vagas para 58 cargos, com salários que chegam a R$ 14.824,01. As inscrições para a prova podem ser feitas até o dia 8 do próximo mês, nos valores de R$ 32 a R$ 83, conforme a vaga desejada.

No total, são 26 vagas para cargos de nível fundamental incompleto, 47 para ensino médio/médio técnico completo, e 43 para ensino superior completo. Veja os salários:

Cargos para ensino fundamental incompleto: até R$ 3.046,03;

Cargos para ensino médio/médio técnico completo: até R$ 3.046,03;

Cargos para ensino superior completo: até R$ 14.824,01.

As provas objetivas serão divididas em dois grupos, no mesmo dia, e aplicadas em horários distintos. Sendo assim, um mesmo candidato pode concorrer a mais de uma vaga, em turnos diferentes.

Segundo o calendário divulgado no edital, a primeira etapa (prova objetiva) será realizada no dia 10 de março. Alguns cargos específicos pedem um teste prático, programado para os dias 20 e 21 de abril.

Confira todas as vagas disponíveis:

Agente de serviços operacionais;

Operador de máquinas;

Servente de pedreiro;

Agente de serviços administrativos;

Mecânico;

Motorista;

Agente comunitário de saúde (UBS Umuarama);

Agende de administração escolar;

Agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte;

Agente de serviços de saúde;

Agente fiscal municipal;

Assistente de serviços administrativos;

Auxiliar de desenvolvimento educacional;

Auxiliar de saúde bucal;

Instrutor de ação cultural;

Secretário escolar;

Técnico em enfermagem;

Técnico em segurança do trabalho;

Técnico de serviços administrativos;

Técnico em análises clínicas;

Técnico em edificações;

Técnico em prótese dentária;

Analista ambiental;

Analista de arquivo;

Assistente social escolar;

Assistente técnico legislativo;

Bibliotecário;

Dentista bucomaxilofacial;

Dentista especialista em implantodontia;

Enfermeiro da família;

Especialista em comunicação;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Dermatologista;

Endocrinologista;

Ginecologista;

Neuropediatra;

Psiquiatra infantil;

Reumatologista;

Médico da família;

Médico plantonista pediatra;

Médico veterinário;

Psicólogo;

Professor de artes;

Professor de educação física;

Professor de filosofia;

Professor de inclusiva;

Profissional de educação física;

Profissional de atletismo;

Profissional de basquete;

Profissional de futebol;

Profissional de ginástica rítmica;

Profissional de hidroginástica;

Profissional de judô;

Profissional de natação;

Profissional de tênis;

Profissional de voleibol.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)