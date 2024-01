Ministério da Pesca e Aquicultura anuncia concurso público com 264 vagas temporárias

O Diário Oficial da União desta terça-feira (2) anunciou a abertura de um concurso público pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com o intuito de preencher 264 vagas temporárias. A portaria, que estipula contratos com duração de quatro anos, prorrogáveis por mais um, para profissionais de diversas áreas.

A divulgação do edital é prevista para ocorrer até 2 de julho. Os aprovados serão incumbidos de realizar atividades técnicas relacionadas a demandas administrativas, judiciais e gerenciais do setor pesqueiro nacional.

Embora os salários ainda não tenham sido anunciados, a perspectiva de ocupar uma das 264 vagas temporárias tem atraído atenção de profissionais qualificados. O último concurso, realizado em 2010, ofereceu uma remuneração de R$ 3,1 mil para os cargos de nível superior, conforme estabelecido no edital da época.

São 97 vagas destinadas a qualquer formação de nível superior

O concurso abrange diversas áreas, com 97 vagas destinadas a qualquer formação de nível superior, enquanto engenharia da pesca, oceanografia e biologia contam com 73 vagas. Administração e gestão pública têm 20 vagas disponíveis, seguidas por tecnologia da informação com 17, direito com 16, economia com 8, recursos humanos com 7 e jornalismo com 7 vagas.

Assistência social e sociologia contam com 6 vagas, engenharia civil com 3, design gráfico com 2, contabilidade com 2, arquitetura com 1 e marketing com 1 vaga, proporcionando uma variedade de oportunidades para profissionais de diferentes formações e especializações.