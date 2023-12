Concursos jurídicos já somam 167 vagas para 2024 em todo o Brasil

De oportunidades para procurador, advogado e promotor de justiça, os concursos públicos da área jurídica previstos para serem realizados em 2024 já somam cerca de 167 vagas em todo o Brasil. Os salários podem ultrapassar os R$ 37,7 mil, como é o caso do certame para o Ministério Público do Trabalho (MPT), que oferece preenchimento imediato do cargo destinado no edital.

No Pará, o concurso para procurador da Procuradoria Geral do Município (PGM) de Tucuruí, no sudeste do estado, está oferecendo três vagas, sendo duas para o cadastro reserva. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil e o edital exige, além do nível superior na área, a devida inscrição no conselho da classe. A inscrição, que finaliza dia 28 de janeiro do próximo ano, tem uma taxa de R$ 66.

A primeira etapa da prova do concurso do MPT está prevista para ser dia 07 de abril de 2024. Um dos requisitos para ingressar na carreira de procurador do órgão é ser bacharel em Direito e contar com três anos de atividade na área, exercida após a colação de grau. Os interessados têm até 10 de janeiro para realizar a inscrição e deverão pagar uma taxa fixa de R$ 250.

Outro concurso aberto para procurador é o da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (ALE TO). Ao todo, o certame disponibiliza cinco vagas, com remuneração inicial de R$ 32.228,69. A prova objetiva será aplicada no dia 13 de março de 2024 e a discursiva acontecerá no dia 14 de abril. As inscrições vão até 18 de janeiro, no site da banca organizadora, a FGV, ao custo de R$ 215,00.

Advogado

Dos certames abertos para advogados no Brasil, o da Câmara de Araucária, no Paraná, é o que está ofertando a maior remuneração: inicialmente, o aprovado vai receber R$ 7.689,08 mais benefícios no valor de R$ 1,2 mil. O concurso também visa a formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 2 de janeiro de 2024 e os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 100.

A Fundação Fafipa é a responsável pela banca organizadora do certame. Além de ser exigido o curso superior na área, o edital também pede que o interessado tenha sido aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A prova objetiva, composta por 40 questões distribuídas por área do conhecimento, será aplicada nos municípios de Araucária e Curitiba. O concurso também terá a etapa discursiva.

Promotor

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) vai realizar em 2024 o concurso público para a seleção de 12 promotores de justiça substitutos. O salário inicial é de R$ 33.924,92 e a aplicação da prova está prevista para a primeira quinzena de março. Dentre as etapas do certame, estão definidas provas escritas, orais, de títulos e específicas de língua portuguesa, com caráter classificatório.

Os candidatos têm de 02 de janeiro a 08 de fevereiro de 2024 para realizar as inscrições. Nas avaliações, questões de Direito Penal; Direito Processual Penal; Execução Penal; Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Empresarial; Direito Eleitoral; Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Tributário; Direito da Infância e Juventude; Tutela Coletiva; e Princípios Institucionais do Ministério Público devem ser abordadas.

Confira algumas vagas de concursos jurídicos:

Procurador da Câmara de Campinas

Número de vagas: 1

Salário: R$12.092,70

Inscrições: 11 de janeiro e 15 de fevereiro de 2024

Procurador da Câmara de Belo Horizonte

Número de vagas: 2 + 1 CR

Salário: R$ 11.727,44

Inscrições: 19/02 a 19/03

Procurador da Câmara de Itajubá (MG)

Número de vagas: 2

Salário: R$ 8.216,59

Inscrições: 15/02 a 25/03

Procurador do Ministério Público do Trabalho

Número de vagas: 3

Salário: R$ 37.731,81

Inscrições: até 10/01/2024

Procurador da Assembleia Legislativa de Tocantins

Número de vagas: 5

Salário: R$ 32.228,69

Inscrições: até 18/01/2024

Procurador da PGM Tucuruí (PA)

Número de vagas: 1 + 2 CR

Salário: R$ 8.000,00

Inscrições: até 27/12

Advogado da Câmara de Araucária (PR)

Número de vagas: 1+ CR

Salário: R$ 7.689,08

Inscrições: até 02/01/2024

Advogado na prefeitura de Mogi das Cruzes (SP)

Número de vagas: cadastro reserva

Salário: R$ 9.619,78

Inscrições: até 18/01

Advogado na prefeitura de Itapeva (SP)

Número de vagas: 1+ 53 CR

Salário: R$ 3.531,33

Inscrições: até 18/01/2024

Promotor no Ministério Público de Santa Catarina

Número de vagas: cadastro reserva

Salário: R$ 30.617,02

Inscrições: 09/01 e 07/02

Promotor no Ministério Público do Rio de Janeiro

Número de vagas: 12

Salário: R$ 33.924,92

Inscrições: 02/01 a 08/02