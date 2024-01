Profissionais da saúde podem concorrer a pelo menos 127 vagas abertas em seleções neste mês

Os profissionais da saúde que estiverem em busca de uma nova oportunidade profissional em 2024 devem ficar atentos a algumas seleções com vagas abertas no Pará. Uma delas é a da Prefeitura de Santa Maria das Barreiras, que vai preencher 31 vagas e ainda formar um cadastro de reserva nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Com abertura nesta terça-feira (9), as inscrições seguem até o dia 28 deste mês.

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter ensino médio completo, aprovação no curso de formação inicial e, no caso de agente comunitário de saúde, deve residir na área da comunidade em que for atuar. Os selecionados cumprirão jornada de 40 horas na semana e o salário será de R$ 2.640. As inscrições podem ser feitas neste site, com uma taxa que custa R$ 80.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de duas etapas: prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos; e curso introdutório de formação inicial, com aproveitamento de 100% de frequência. A avaliação será aplicada na data prevista de 18 de fevereiro, sendo que os detalhes serão divulgados no dia 9 do mesmo mês. A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

Concurso da Petrobras

Há também a chance de atuar na área da saúde sendo contratado da Petrobras, que abriu um concurso com 6.412 vagas, embora sem chances específicas para o Norte. Apesar de as inscrições estarem suspensas temporariamente para que a petroleira amplie locais de aplicação das provas, um novo edital deve ser publicado ainda nesta segunda-feira (8).

Pelo documento original, do total de oportunidades, 916 são imediatas e 5.496 para cadastro de reserva - 20% ficam reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e mais 20% para pessoas negras.

As mais de 6 mil vagas estão distribuídas por polo de trabalho, com chance de lotação em várias cidades do país onde a Petrobras atua. A escolha deve levar em consideração a localidade, conforme o polo de trabalho de preferência. É possível fazer as inscrições, de acordo com o edital original, até 31 de janeiro, neste site, com taxa de R$ 62,79, e os salários são de até R$ R$ 5.878,82.

Na área da saúde, as vagas são apenas para enfermagem do trabalho, que exige curso técnico de nível médio em enfermagem complementado por curso de qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho e registro no respectivo conselho de classe, como técnico. Há 12 vagas imediatas e 84 no cadastro de reserva, somando 96.

Seleções previstas para saúde

Em todo o país, há diversas seleções previstas para profissionais de saúde, que já têm a banca definida, mas que ainda não tiveram a abertura de inscrições. Uma delas é o concurso do Ministério da Saúde, com 220 vagas e salários entre R$ 4.784,27 e R$ 5.744,88. Consta também em uma lista nacional um concurso do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, que deverá abrir 219 oportunidades, com salários de R$ 1.804,28.

Outra entidade cuja seleção é aguardada e já foi autorizada pelo governo federal é a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que vai ofertar 35 vagas efetivas para o cargo de especialista em regulação de saúde suplementar. O órgão aderiu ao Concurso Nacional Unificado (CNU). O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação, e a função terá jornadas de 40 horas semanais e remuneração de R$ 16.413,35.

Serviço:

Prefeitura de Santa Maria das Barreiras

Vagas: 31

Inscrições: até 28/1, neste site

Salário: R$ 2.640

Petrobras

Vagas: 96 para a saúde (6.412 no total)

Inscrições: até 31/1, neste site

Salário: até R$ R$ 5.878,82

Ministério da Saúde

Vagas: 220

Inscrições: ainda não estão abertas

Salário: entre R$ 4.784,27 e R$ 5.744,88

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Vagas: 219

Inscrições: ainda não estão abertas

Salário: R$ 1.804,28

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Vagas: 35

Inscrições: ainda não estão abertas

Salário: R$ 16.413,35