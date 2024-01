​Redenção registra três homicídios em menos de 24 horas

​Pelo menos três homicídios foram registrados, em Redenção, no sudeste paraense, entre o último sábado (6) e domingo (7). Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil e ainda não há detalhes, por exemplo, se os crimes têm relação entre si. Nenhum suspeito de participação nos assassinatos foi preso até o momento.

A primeira morte foi registrada no final da noite de sábado, próximo do terminal rodoviário do município. Segundo o site Fato Regional, Nizete Xavier de Santana, de 40 anos, foi esfaqueada até a morte. Após o crime, os assassinos fugiram, sem que fossem identificados.

No domingo, um homem conhecido apenas como “Dário” foi assassinado na mesma região, também a golpes de faca. Ainda conforme o Fato Regional, que conversou com a Polícia Militar local, as mortes de Nize​te e “Dário” possivelmente estão relacionadas ao tráfico de drogas. De acordo com a PM, as duas vítimas eram conhecidas por supostamente serem dependentes químicas.

Já nesta segunda-feira, o corpo de um homem ainda sem identificação e em avançado estado de decomposição foi encontrado na saída de Redenção, sentido Santana do Araguaia, no sul do Pará. Segundo a polícia, o cadáver apresentava marcas de violência. A Polícia Civil trabalha para identificar a vítima e o autor do crime.

Os corpos foram analisados e removidos ao Instituto Médico Legal (IML). Exames cadavéricos irão determinar a causa-morte. A partir de elementos coletados nos locais de crime, a polícia poderá identificar os autores dos assassinatos.

Entretanto, a população pode ajudar repassando informações ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.