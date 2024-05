Homem morre após colisão entre motocicletas em Santarém

Um motociclista identificado como Rogério Silva Pereira, de 28 anos, morreu ao se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (6/05), no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no Oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o sinistro foi registrado após o veículo da vítima colidir com outra motocicleta. Duas pessoas ficaram feridas.

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu por volta de 3h da madrugada, na Avenida Sérgio Henn, entre Marajoara e São Nicolau. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades policiais. Populares informaram que as motos trafegavam em alta velocidade quando acabaram colidindo na pista. Rogério morreu na hora, antes da chegada do socorro.

Pessoas que estavam na área ainda ajudaram a socorrer os feridos. Momentos depois, uma ambulância chegou ao local para realizar o atendimento emergencial e depois conduziram os dois feridos para o Pronto Socorro Municipal (PSM). Rogério seria morador do bairro Nova República. Não há informações se familiares do homem estiveram no local onde o sinistro ocorreu. A Polícia Militar esteve na área e fez o isolamento até a chegada da Polícia Científica para remover o corpo.