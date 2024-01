​Pará fecha 2023 com redução de 26% no número de roubos de veículos

Dados divulgados pela Secretaria Pública e Defesa Social do Pará (Segup) apontam redução em 26% no número de casos de roubos de veículos no Pará em 2023. Os números são referentes ao período de janeiro a dezembro de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022. No apanhado geral, foram registrados 1.508 casos de roubo de veículos em 2023, contra 2.041 ocorrências em 2022.

De acordo com a 17ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Pará também registrou queda de 22% referente ao ano de 2022, frente ao mesmo período de 2021. A ​pesquisa também apontou que a taxa de delitos a cada 100 mil habitantes foi a segunda menor da região Norte, com 81,2.

Os casos específicos de roubo de carros e motos, individualmente, também apresentaram reduções. De janeiro a dezembro de 2023, foram registrados 570 casos de roubo de carros no Estado, o que representa redução de 11,5% em relação aos 644 casos registrados em 2022. O quantitativo de roubo de motocicleta​s representa, em números totais, redução de 33% no comparativo entre 2022 e 2023. O ano passado registrou 926 roubos em todo território paraense, em relação as 1.392 ocorrências de 2022.

A redução segue o padrão dos últimos anos. A pesquisa realizada pela “HelloSafe” sobre o ranking de roubo de veículos entre janeiro de 2019 a dezembro de 2021 em todos os estados brasileiros, apontou o Pará como o estado mais seguro para se ter um automóvel.

Investimento

Para Ualame Machado, titular da Segup, os números demonstram o resultado dos investimentos na área da segurança pública estadual. “Focamos constantemente nas melhorias das condições de trabalho dos agentes e otimização no combate à criminalidade, além do policiamento ostensivo e ações estratégicas em todo o Estado. As reduções contínuas no número de roubos de veículos e demais indicadores de criminalidade, constatam a importância de manter a continuidade desse tipo de trabalho”, explicou o secretário.

Entre as implementações feitas e que resultaram na redução de roubos de veículos estão a utilização de câmeras de reconhecimento de placas veiculares, entrega de equipamentos, parceria institucional com a segurança municipal e melhorias estruturais em canais de denúncia. O Centro Integrado de Operações (CIOp), chegou à marca de mais de 1 milhão de chamadas na Região Metropolitana de Belém (RMB). Neste ano, também foram entregues cerca de R$ 55 milhões para a segurança pública destinados aos Bombeiros Militares, Polícia Científica do Pará e Polícia Civil.