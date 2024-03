Assistências técnicas são alvo de operação contra receptação de celulares em Marabá

Duas assistências técnicas de Marabá, no sudeste do Pará, foram alvo da Operação Mobile II, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (27). Foram apreendidos mais de 200 objetos, incluindo aparelhos telefônicos e carcaças. A perícia vai determinar a procedência dos materiais. Os trabalhos policiais tiveram como objetivo combater a receptação qualificada dos aparelhos e foi coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e a 10ª RISP - Superintendência Regional do Sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, as buscas foram motivadas por evidências de que os estabelecimentos comercializavam celulares provenientes de crimes.

“Essa operação se deu a partir do trabalho de mapeamento de celulares subtraídos na região, que apontou a revenda dos aparelhos por essas assistências técnicas. A operação visou apreender os dispositivos para investiga​r a possível origem ilícita de outros bens nos estabelecimentos. As investigações continuarão até que todos os envolvidos sejam responsabilizados”, explicou o delegado-geral Walter Resende.

Durante a operação, foram apreendidos mais de 200 objetos, incluindo aparelhos telefônicos e carcaças, que serão submetidos à análise para determinar sua procedência. A ação também resultou na coleta de outros elementos que auxiliarão na continuidade das investigações.

“A comercialização clandestina de produtos de crime em geral é extremamente prejudicial à sociedade, porque fomenta a prática de crimes de roubo e furto. Sendo assim, é de suma importância ações policiais voltadas à repressão não só daqueles que realizam a subtração dos objetos, como também dos que os comercializam”, pontuou o delegado Vinicius Cardoso, superintendente Regional do Sudeste.