Motociclista é atropelado por motorista supostamente embriagado na manhã deste domingo em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado até o momento, foi atropelado por um carro na manhã deste domingo (17), nas proximidades da rotatória do 40 Horas, localizada no entorno da avenida Independência e avenida Governador Hélio Gueiros, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo informações que circulam pelas redes sociais, o caso foi registrado ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h30. A suspeita é de que o condutor do carro - que também não teve a identidade confirmada - estivesse dirigindo embriagado.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram momentos após o acidente. De acordo com as primeiras informações que circulam pelas redes sociais, o motorista do carro tentou fugir do local sem prestar socorro à vítima, mas foi impedido por quem passava pelo local. A chave foi retirada do carro para que o motorista, que estava supostamente alcoolizado, não tentasse fugir. Minutos depois do sinistro, algumas pessoas se aglomeraram para ver o que estava acontecendo, como mostram as imagens.

Ainda de acordo com as testemunhas que estavam no local, o motorista da moto estava trafegando pela contramão no momento da colisão. Nos registros é possível identificar que a vítima ficou caída no chão após a batida após o acidente. Algumas pessoas que estavam no entorno pararam para prestar socorro ao homem. Também conforme apontam as informações das redes sociais, o motociclista teria ficado apenas alguns ferimentos, sendo encaminhado para o Hospital Metropolitano

VEJA MAIS

A polícia foi acionada para o caso. E ainda, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também foram chamadas para o local. Em nota a, Polícia Civil confirmou o caso e informo que "o condutor do veículo foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal no trânsito e por dirigir alcoolizado". "A vítima foi encaminhada para o hospital", finaliza o comunicado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Polícia Militar e ao CBMPA sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.