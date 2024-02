Motociclista é atropelado por ônibus na BR-316, em Ananindeua

Um motociclista foi atropelado por um ônibus, na manhã desta segunda-feira (26), na rodovia federal BR-316, próximo de uma universidade particular, do bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. Até o momento, não há detalhes de como o sinistro de trânsito aconteceu.

Segundo a polícia, a vítima foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), que fica perto do local do acidente. No entanto, o estado de saúde do condutor não foi revelado.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra pessoas próximas da vítima, que está jogada ao chão. Na filmagem, é possível ver parte do fluxo de veículos paralisada, enquanto agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) auxiliam os condutores que passam pela via.

A redação integrada de O Liberal solicitou detalhes do caso à Polícia Civil, ao CBMPA e ao Detran. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram somente que "a vítima foi atendida e encaminhada para o Hospital Metropolitano".