Pedestre morre atropelado ao tentar atravessar ​pista expressa do BRT, em Belém

Um pedestre ainda não identificado morreu ao ser atingido por um carro de passeio no momento em que tentava atravessar a pista expressa do BRT da avenida Almirante Barroso, próximo à Tavares Bastos. O acidente aconteceu na faixa de sentido Ananindeua/Belém, na noite desta quarta-feira (14). O condutor do automóvel permaneceu no local e ajudou nos esclarecimentos à polícia.

Uma guarnição da Polícia Militar atendeu a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e ainda tentou socorrer a vítima, mas já era tarde. O local foi preservado, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP).

O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). No local do acidente, os peritos coletaram elementos que vão poder ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por conta do atropelamento, o trânsito ficou um pouco lento no perímetro mencionado e foi preciso que a Polícia Militar auxiliasse na orientação aos condutores.