Acidente mata avô e bisavô de menina, que sobrevive, mas é atacada por abelhas

Um acidente na rodovia ES-130, na zona rural de Montanha, no Norte do estado, resultou na morte de duas pessoas. José Pereira Novais, de 77 anos, e Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, não resistiram ao acidente, ocorrido no domingo (11), enquanto a neta de 9 anos, Alice Soares Albino, sobreviveu, mas enfrentou outro desafio ao ser atacada por um enxame, sofrendo mais de 500 picadas, conforme relato da família. As vítimas são o avô e e o bisavô da menina.

De acordo com relatos da polícia, o carro em que estavam os três familiares perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. Alice conseguiu sair do veículo, mas foi imediatamente atacada pelas abelhas. Por sorte, testemunhas que passavam pela região a viram em agonia, debatendo-se, e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrê-la. Testemunhas chegaram a jogar areia na menina para afastar as abelhas.

Alice foi levada para um hospital em Colatina, no Noroeste do estado, onde permanece internada em estado consciente e estável, porém sem previsão de alta devido à quantidade significativa de picadas.

O pai, Celso Ruella Albino, enfermeiro de profissão, expressou sua gratidão pelo fato da filha estar viva. "Da gravidade do acidente automobilístico, ela não tem praticamente nenhum arranhão. Acho que o que agravou mais foi as picadas de abelha, devido a bravura dela de ter saído do carro para pedir socorro. E nesse meio trajeto aí, as abelhas, o enxame de abelhas, começaram a picar", disse ele à TV Gazeta.