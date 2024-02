Após discussão, homem é morto com golpe de caneta no pescoço em clínica de reabilitação

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante, na última terça-feira (13), após matar um homem de 41 anos com um golpe de caneta no pescoço. A vítima dormia em uma clínica de reabilitação quando sofreu o ataque.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito discutiu com a vítima pela manhã e, algumas horas depois, atacou o homem com a caneta. A vítima morreu no local.

Foi o próprio suspeito quem avisou um funcionário da clínica que cometeu o crime. A vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi chamada até o local e o rapaz foi preso em flagrante.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio pelo plantão da Delegacia Seccional de Barretos, que requisitou perícia.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno