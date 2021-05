Homem é preso em flagrante após matar ex-companheira com facada no pescoço, em Santarém

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante após assassinar a ex-companheira, Mônica Tarciane Rodriguez do Amaral, em Santarém, oeste paraense, na noite deste domingo (23). O corpo da vítima foi encontrado dentro da residência onde ela morava, no bairro Jardim Santarém, com uma perfuração no pescoço. O acusado confessou o crime e disse às autoridades que agiu em legítima defesa.

A Polícia Civil informou que câmeras de segurança registraram o momento que o acusado deixou o imóvel onde cometeu o crime. Ele foi localizado horas depois, trabalhando em uma embarcação que faz linha para o município de Itaituba, no sudeste do Pará.

Depois de ser preso, o homem disse aos policiais que a vítima teria o convidado para ir até a casa dela. Dentro do imóvel, os dois teriam se desentendido e, após uma discussão, Mônica teria pegado a faca e partido para cima dele, que conseguiu desarmá-la e em seguida a golpeou no pescoço. Ela não resistiu ao ferimento e morreu no local.

O acusado foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de feminicídio. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, mas o homem foi ouvido na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Santarém (DEAM).