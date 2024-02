Semáforo com defeito causa acidente e deixa duas pessoas feridas no bairro da Campina

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas, nesta quarta-feira (14), na travessa Padre Eutíquio, próxima da rua Gama Abreu, no bairro da Campina, em Belém. A princípio, o sinal da via estaria com defeito e foi responsável por ter ocasionado o sinistro.

Um vídeo encaminhado à redação integrada de O Liberal mostra momentos após o acidente. O cinegrafista amador, que diz ter batido em outra pessoa, relatou que o semáforo da via não funciona. “O rapaz passou na minha frente. Eu reduzi e ele não parou, passou ‘chutado”, contou.

O homem que fala ao fundo da gravação ainda faz o registro de outras imprudências de trânsito. Um ônibus por pouco não atinge outro automóvel. “Olha o risco que acontece. Sinal com defeito”, afirma. Momento depois, ele também flagrou um carro passando entre os outros veículos, enquanto, aparentemente, o sinal estaria vermelho.

Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e acionou as autoridades. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), socorreu os dois feridos. O estado de saúde deles não foi revelado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Em nota, a Semob informou que não foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para a ocorrência e adiantou que "vai enviar equipe técnica ao local indicado para averiguar a situação do semáforo para tomar as providências necessárias".