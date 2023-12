Doméstica Lúcia Pereira crítica semáforo queimado e infrações no trânsito em rua de Canudos

A equipe do Você Repórter foi até o cruzamento da avenida Conselheiro Furtado e travessa Teófilo Condurú, no bairro de Canudos, em Belém, para denunciar o desrespeito com a sinalização de trânsito que ocorre na área. Entretanto, ao chegar no local, a reportagem flagrou a queima do semáforo da via, o que causou problemas para os pedestres e os condutores de veículos. A doméstica Lúcia Pereira conta que, com o semáforo danificado, o trânsito local ficou mais caótico.

A denunciante diz que o trânsito é caótico diariamente (Reprodução / Você Repórter)

"Por aqui, nós temos uma dificuldade para atravessar porque os condutores estão nos vendo, mas não querem parar para os pedestres que precisam ir para o outro lado. Aqui há riscos de acidentes. Nós deveríamos ter preferência, mas cadê a faixa de pedestres?" indaga Lucia.

A moradora reclamou da falta de respeito que os condutores demonstram com a sinalização e disse que os sinais, como o semáforo e as demais placas de trânsito, não servem devido às altas infrações cometidas pelos motoristas. No local, havia uma faixa de pedestres que foi apagada com o tempo. Muitos pedestres possuem medo de atravessar devido a falta da faixa.

Mesmo no sinal vermelho, Lúcia conta que o pedestre não tem garantia de atravessar com segurança. "Eles estão vendo que a gente quer atravessar, mas se um condutor tenta parar o seu veículo, o motorista que fica atrás dele não para e tenta acelerar", disse. Durante a entrevista, um caminhão passou em meio ao cruzamento, no qual havia uma grande movimentação de carros e motos. Como o semáforo estava apagado, as infrações de trânsito foram recorrentes no decorrer da reportagem.

Para atravessar a rua, os moradores precisam se arriscar no local e fazer algum sinal para que os veículos parem até que ocorra a passagem. "Eu preciso atravessar para pegar o ônibus do outro lado, mas como é que faz para atravessar com a pista desse jeito e sem semáforo? Aqui é um problema crítico", reclama a denunciante.

A faixa de pedestre foi apagada com o tempo, diz a denunciante (Reprodução / Você Repórter)

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, por meio de nota enviada nesta sexta-feira (29), que vai encaminhar uma equipe técnica para verificar a situação do semáforo, bem como, da faixa de pedestre, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

"A Semob reforça que mediante ocorrência de queima de equipamento semafórico, a equipe técnica sempre está a postos para solucionar o problema o mais rápido possível, que ocorre em decorrência de vários fatores, como exemplo, chuvas, falta ou variação de energia elétrica e furtos de cabos", acrescenta Semob.

A secretaria ainda informou que realiza fiscalização rotineira na cidade, por meio de rondas com agentes em viaturas e em motocicletas, para coibir imprudências e infrações. Mediante flagrante, vai aplicar as autuações." A Semob orienta que os condutores dirijam com atenção, não cometam imprudências e sigam as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), legislação que regula o trânsito e aprendida nos Centros de Formação de Condutores, quando da habilitação. Seguindo essas recomendações, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito", diz o comunicado.

