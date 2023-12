Comerciante Reginaldo Castro reclama de vazamento de esgoto em rua do Bengui

Há cinco anos, os moradores da passagem Betânia, localizada no bairro do Bengui, em Belém, reclamam do forte odor do esgoto da área. A via é tomada por poças de água que demoram a secar. Os pedestres precisam tomar cuidado por onde caminham no local, já que há vários buracos causando obstruções na rua e também nas calçadas. O comerciante Reginaldo Castro diz que os transtornos são diários, tanto para os condutores de veículos quanto para o comércio da região.

Reginaldo diz que o problema afeta o comércio local (Reprodução / Você Repórter)

"Nós já pedimos providência para o órgão público. Também fizemos protocolos com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas até hoje nada foi resolvido. Todos esses problemas já fazem cinco anos", reclama Reginaldo.

O comerciante diz que espera obter uma resposta sobre os problemas da comunidade. "Nós fizemos um ofício e nada. É complicado trabalhar com esse forte odor, todo mundo que passa ou trabalha por aqui reclama. Ninguém faz nada, a gente não vê solução e, por causa disso, deixamos isso pra lá, mas é complicado viver assim", disse.

Em períodos de chuva, os bueiros ficam cheios e as águas invadem a pista. Os pedestres precisam caminhar em meio ao alagamento. Reginaldo diz que muitos transeuntes acabam pisando nas águas, o que pode causar riscos à saúde de quem trafega pelo local. "Isso aqui se transforma em um esgoto a céu aberto. Também é um problema de saúde pública", conta o comerciante.

Há vários pontos com poças de água devido ao vazamento do esgoto (Reprodução / Você Repórter)

Segundo o denunciante, as valas estão sempre cheias de água e o processo de escoamento é demorado. Há trechos da pista que mostram vazamentos do esgoto, além do forte odor que se manifesta no local. A área é um ponto comercial importante para a região, mas apresenta falta de manutenção.

A reportagem solicitou nota para a Sesan. O órgão não respondeu até o fechamento desta edição.

