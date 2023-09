Aposentada Graciete Monteiro afirma que a rua H, da Marambaia, está tomada por entulhos

A rua H, localizada no conjunto Euclides Figueiredo, no bairro da Marambaia, em Belém, apresenta um grande aglomerado de entulhos como sofás, lixos domésticos, móveis de dormitório: lá, o acúmulo de detritos inclui até mesmo um carro, com uma cama colocada em cima do automóvel. Não bastasse isso, ressalta a moradora e aposentada Graciete Monteiro, a rua está feia e há ainda outro ponto de entulhos, com carcaças de eletrônicos - e os moradores também reclamam de um vazamento de água de esgoto, que deixa a rua com limo.

Graciete diz que não aguenta mais ver a rua suja e cheia de entulhos (Reprodução / Você Repórter)

"Isso está horrível, ninguém aguenta. Na hora do almoço e do jantar, está essa tristeza aí do bueiro, que causa forte odor. Já liguei para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e ninguém atende. Isso não é justo, a gente paga nossos impostos em dia e precisa conviver com essa situação", diz Graciete.

A aposentada diz que já faz três meses que o carro coletor de entulhos não passa na área. "Esse problema é crônico. Não é justo que todos os dias, quando quero sair, abro a porta da minha casa e vejo essa imundície. Pago mais de mil reais em IPTU para não ter um serviço digno", reclama.

Em meio aos entulhos, também há materiais de construção descartados, além de raízes de plantas, palhas e um amontoado de terra. Após uma votação feita entre os moradores do conjunto Euclides Figueiredo, a rua já foi eleita a mais suja da região. Os moradores afirmam que estão fazendo de tudo para que a Prefeitura de Belém mande uma equipe para recolher os entulhos da área.

Durante a reportagem, a equipe perguntou para uma outra moradora se o veículo que estava no local ainda funcionava. Foi dito que o carro não conseguia sair do local por está com pneus furados e que o veículo iria para a oficina. A vizinha, que não quis se identificar, informou que os móveis deixados na calçada fazem parte do trabalho de restauração de sua filha e que, logo após, seriam recolhidos do local.

entulhos na rua H Os entulhos causam poluição visual, segundo os moradores Também há outro ponto de entulhos com materiais eletrônicos

Já a moradora Stela Neves, também aposentada, afirma que a família dona da oficina de reformas trabalha com coletas de utensílios em desuso e também de lixo que eles encontram na via pública. "Dizem que trabalham com reformas, mas seria reforma de que? Pois nada presta! Isso deveria ser queimado e jogado fora", reclamou.

"Tempos atrás, a Prefeitura mandava caçambas para recolher os lixos. Agora, as pessoas colocam tudo nas ruas e o carro coletor não passa para recolher. E as pessoas continuam jogando lixo, e fica esse aglomerado", pondera o militar da reserva Manoel Pereira.

Por nota enviada na última sexta-feira (15), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que uma equipe técnica será enviada até o local para verificar a situação. "Se for de responsabilidade da Companhia, os trabalhos necessários serão programados para serem executados", comunicou.

A redação integrada do O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre os entulhos e aguarda retorno do órgão.

