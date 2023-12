Vigilante Willian Silva denuncia cratera na rua do conjunto Orlando Lobato, no Parque Verde

Os moradores do conjunto Orlando Lobato, no bairro do Parque Verde, em Belém, reclamam de uma cratera aberta na rua Netuno, via principal do residencial. Segundo o vigilante Willian Silva, morador do conjunto, o problema se repete há pelo menos 10 anos, pois o trecho sempre cede devido à falta de manutenção e problemas na pavimentação.

Segundo Willian, a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) informou que, devido à tubulação que fica abaixo do nível da rua, é difícil fazer uma manutenção mais adequada da via e até mesmo para fechar o buraco. Por conta da demora no serviço de reposição da camada asfáltica, a cratera está ficando cada vez mais funda.

O buraco foi sendo coberto com pedaços de terra e mato, mas ao fundo é possível ver a tubulação que vai para o esgoto. Em torno do buraco, a comunidade montou um cavalete de madeira como forma de alertar os condutores de veículos para a presença do obstáculo e também para evitar acidentes com pedestres.

"Essa cratera vai abrindo e está cada vez mais funda. Isso (a cratera) causa transtornos nos períodos de chuva. Ninguém vem aqui ver essas situações, nenhum órgão público toma uma atitude", reclama o denunciante.

Os moradores do conjunto reclamam da falta de manutenção e do abandono pelo órgão público. Willian acrescenta que na área não há fiscalização, tanto que nenhuma equipe técnica da Sesan ou Cosanpa foi ao local para avaliar o problema e colocar sinalizações. "Toda vez que chove, a cratera vai abrindo mais e já está quase no meio da via. Eu acredito que ela (a cratera) só não chegou no meio da rua por conta da tubulação. Mas isso é uma questão de tempo", conta.

A comunidade teme que a rua seja interditada por conta da cratera. Willian acrescenta que o problema contribui para os alagamentos após as chuvas, já que a água não consegue escoar. "Nós queremos que alguma coisa seja feita. A comunidade sofre com essa cratera aberta e ninguém faz nada pela gente", diz.

A reportagem solicitou nota à Sesan sobre o caso e aguarda retorno do órgão.

