Dona de casa Oledi Otsuki denuncia cratera em rua do Conjunto Orlando Lobato, no Parque Verde

Um grande buraco na pista da Rua Netuno, Quadra A do Conjunto Orlando Lobato, no Parque Verde, em Belém, vem causando transtornos aos moradores e pessoas que passam pela via. A dona de casa Oledi Otsuki, de 73 anos, denuncia que a cratera, que já começa a ficar tomada por mato, está há cerca de um ano no local. Moradores colocaram pedaços de madeira para sinalizar o problema.

“Fica aqui do lado da minha casa, já está aí há um ano. E essa cratera está abrindo. Começou pequena e olha que tamanho já está. E vai cair mais”, prevê Oledi, apontando que o asfalto está cedendo cada vez mais.

A denunciante se preocupa com o aumento do buraco e os acidentes que isso pode vir a causar. Ela diz que ainda não testemunhou ninguém cair na cratera, mas apenas porque os moradores têm cuidado redobrado. “A moradora daqui fala ‘Cuidado com o buraco, não vão cair aí dentro’ quando vê criança correndo”, relata. “As crianças não podem mais brincar aqui”, completa.

Oledi considera que o buraco é um perigo tanto para pedestres quanto para veículos. “Carro, moto, bicicleta, tudo é um risco. Carro, quando um vem de um lado, tem que parar para o que vem do outro lado passar”, explica. Como o buraco toma quase metade da pista, apesar da via ser de mão dupla, só é possível passar um carro por vez.

A dona de casa aponta também outros transtornos causados pelo buraco. “É muito rato que sai daí, entra na casa das pessoas, onde tem criança, é uma imundície danada”, queixa-se. Segundo a moradora, o buraco denunciado não é o único no Orlando Lobato. “O conjunto inteirinho está essa buraqueira. Não é só esse aqui não, tem muito buraco aí dentro do conjunto”, afirma.

Buraco na Rua Netuno, no Conjunto Orlando Lobato, foi sinalizado por moradores para evitar acidentes (Foto: Ádria Azevedo | Especial para O Liberal)

Além da presença de buracos, durante a entrevista a dona de casa ainda reclamou de restos de poda de árvore deixadas em uma calçada próxima. “Para completar, ainda cortam árvore e deixam os restos tudo ali, com risco de botarem fogo”, preocupa-se.

Questionada sobre o que espera que seja feito a respeito dos problemas, Oledi é enfática: “Espero que o prefeito tome uma providência, porque está muito. A nossa cidade está um descaso”, lamenta.

A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) foi procurada para se manifestar sobre soluções, mas não se manifestou até o fechamento desta matéria.