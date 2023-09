Representante comercial Josiel Pantoja reclama de cratera aberta no conjunto Tapajós

Há cinco anos os moradores da rua Belém, com a esquina da rua Alicante, do conjunto Tapajós, no bairro do Tapanã, em Belém, reclamam de uma cratera aberta que ocupa quase toda a via. O representante comercial e morador do bairro Josiel Pantoja denuncia que a área já foi ponto irregular para descarte de lixo - e que vários veículos, como motos e carros, já caíram no local.

Josiel diz que a comunidade está cansada de pedir por soluções para o problema da cratera aberta (Reprodução / Você Repórter)

"Aqui já caiu carro, moto e bicicleta. Isso aqui é uma cratera a céu aberto. A gente já vem solicitando, junto à Sesan, e isso estava para ser licitado. Porém, ainda não veio o serviço", conta Josiel. No local, há escoamento de esgotos de conjuntos e condomínios da região do entorno. Por conta disso, o forte odor é um transtorno para o cotidiano dos moradores.

A equipe de reportagem aferiu que a tubulação da área está quebrada. Durante a reportagem, os próprios moradores faziam a limpeza da cratera. "Isso que sai do esgoto são águas pluviais que vêm de quatro condomínios próximos daqui. A gente espera que isso não venha a se estender a essa tubulação aberta, para que não ocorra risco aos moradores, como já aconteceu, com vários acidentes", acrescenta Josiel.

A comunidade diz que já está cansada de reclamar do problema - e que, durante o período em que a cratera foi cedendo, os moradores já encaminharam várias documentações com pedidos de manutenção e recuperação da via para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o momento, não foram atendidos com as reformas.

Para piorar, segundo relatam, uma máquina de obras teria passado pela área e quebrado os arredores da tubulação aberta, contribuindo para o crescimento da cratera. "Nós estamos pedindo para a Sesan que possa olhar por nós. Eu já estive na Sesan, a secretária que me atendeu informou que que já estava sendo licitado, e nós estamos aguardando para que seja feita essa obra", disse o representante comercial.

"Na verdade, a gente espera que a obra faça todo o processo de manutenção até a onde estava, mas que também leve as reformas passando um pouco mais da via, porque esse canal precisa ser dragado e que ter uma tubulação adequada para toda essa região", explica Josiel Pantoja.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno do órgão público.

