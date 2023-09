Técnico em eletrônica Milton Miranda denuncia buraco na passagem Belo Horizonte, na Terra Firme

A comunidade da passagem Belo Horizonte, localizada no bairro da Terra Firme, em Belém, reclama do surgimento de um buraco no trecho entre a avenida Perimetral e passagem Elcione Barbalho. Há um ano, equipes da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) realizaram a pavimentação asfáltica da rua. Porém, depois de alguns dias, o asfalto começou a ceder, contribuindo para o surgimento de um buraco que está no local há mais de 10 meses, segundo denúncias do morador e técnico em eletrônica Milton Miranda.

Milton contou para a reportagem que o buraco está há mais de 10 meses no local (Reprodução / Você Repórter)

Para evitar risco de acidentes, Milton diz que os moradores colocaram uma sinalização improvisada com pedaços de paus, até como forma de impedir que veículos passem por perto, quebrem e também contribuam para que o buraco ceda ainda mais. "Isso era apenas um 'buraquinho', e agora ele está só aumentando. Queremos alertar sobre esse buraco, pois já ocorreu até um acidente aqui. Carros desviaram do buraco e houve batidas entre os veículos", conta Milton.

O buraco está localizado em cima de duas faixas de trânsito e está atrapalhando também a passagens de condutores de veículos por aplicativo e o tráfego de carros e motos dos moradores do bairro. "Todos precisam ter cuidado com o buraco e queremos que isso feche logo, para que não aconteçam mais acidentes", ressalta o técnico em eletrônica.

O buraco é fundo e já causou acidentes na área (Reprodução / Você Repórter)

Alagamentos

"Aqui está tudo bonito, mas na entrada via, em períodos de chuva, tudo isso aqui alaga. Eu acho que isso é por conta de um mau projeto. A rua tinha uma tubulação grande e colocaram uns tubos pequenos e não está desaguando. Ainda bem que não está chovendo muito, mas a qualquer momento ela (chuva) vem e está chegando pra cá", acrescenta Milton Miranda.

A comunidade local pede que seja feita uma nova avaliação das vias, pois o buraco é profundo. Os moradores temem que surjam outros trechos esburacados no local. Eles ainda ressaltam que já ocorreram vários acidentes por conta do trecho que cedeu e pedem por uma nova manutenção na passagem Belo Horizonte.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno dos órgãos.

