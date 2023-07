Motorista de aplicativo Edvan Campos reclama de buraqueira na rua Moura Carvalho, em Icoaraci

Moradores da rua Moura Carvalho, no distrito de Icoaraci, em Belém, denunciam que a via está tomada por buracos. As reclamações apontam que a falta de asfaltamento adequado compromete a mobilidade de pedestres, o tráfego de veículos e causa prejuízos aos automóveis. O problema toma conta de boa parte do trecho, conforme detalhou o motorista de aplicativo Edvan Campos.

Quem trafega no local precisa redobrar a atenção para evitar se acidentar, conforme relatam os moradores. Também há denúncias de que diversos condutores já sofreram acidentes e caíram ao passar pelos buracos. Para amenizar os problemas, alguns moradores se reuniram e já utilizaram restos de materiais de construção para cobrir as crateras formadas ao longo da rua.

Os moradores relatam, ainda, que a falta de manutenção no local já é um problema antigo e que a via nunca foi asfaltada. E a rua Moura Carvalho possui tráfego intenso diariamente, uma vez que a via liga a vários outros pontos do distrito de Icoaraci.

A situação precária do asfalto causa diversos prejuízos aos condutores constantemente, como relata o motorista de aplicativo Edvan Campos. “Não tem como não passar pelo buraco. No começo é uma buraqueira [da rua]. Por isso que acontecem acidentes. Porque as pessoas vão desviar dos buracos e os carros batem ou então a moto”, relata Edvan.

“A minha moto está com a bengala estourada, o amortecedor de trás quebrado por causa dos buracos. O amortecedor custa 250 reais. A bengala custa mais 100 reais. Fora outros prejuízos. É um dia na oficina e o outro rodando. O dinheiro que a gente ganha no dia vai todo para a oficina”, reclama.

Em nota, enviada no dia 29 de julho, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal. “A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos e que vai enviar um equipe técnica ao local para verificar a situação e tomar as medidas cabíveis”, diz o comunicado.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.